ウチの庭は“無料託児所”じゃない！ プールの最中に水着姿で現れた隣人の子。さらなる『悲劇』が！

ママ友といえど、色んな考え方の人がいるものです。

筆者の知人A子さんは、近所のママ友に頭を悩ませていました。

子ども達が遊べる最高の庭が出来た

A子さんは念願の一軒家に引っ越しました。



庭は子ども達が遊べるように、広めに設定して大正解！



小さい公園のようにして、夏はプールを出したりBBQをしたり。

さらに冬は雪遊びが出来るようにして、まさに完璧だったのですが……。

親しき中にも礼儀あり。でも、相手の考えは違ったようで

ある時から近所に住むBママ一家と仲良くなり、BママとB娘はよく我が家へ遊びに来るようになったのです。



子ども達の年が近かったこともあり、子ども達はすぐに仲良くなりました。



もちろん事前に我が家で遊ぶ約束をしているので、それで来るぶんには構わないのですが……。

ある日プールをしていると、なぜか水着姿のB娘だけが来たのです。

「あとからママ来るから」

そう言って、勝手にプールに入ってしまいました。



恐らくB家から我が家の庭が見えるので、プール遊びをしているのが見えたから来たのでしょう。

しかし、Bママから連絡は一切無し。



そろそろ片付けようという夕方にやっと顔を出し、B娘を連れて帰ってしまったのです。

この一件をキッカケに、少しずつA子さんはBママの言動に違和感を抱くようになっていきました。

義両親もいるのに！？

ある日、義両親が来ていたので皆でBBQをしていると、向かいの道路から大声で話しかけられたA子さん。

ふと目線をやると、なんとBママが肉を持参して、

「やってるなーと思って、来ちゃった！」

そう笑顔で言うと、勝手に庭に入ってきたのです。



義両親もいるので断ろうとしたのですが、Bママはおかまいなしに勝手に肉を焼きだしてしまいました。



さらに困ったことに、こちらが義両親の為に用意していた高級肉を、B親子は次々と食べてしまったのです。 食べるだけ食べて嵐のように去って行ったBママ親子に、義両親も苦笑い……。

その後はエスカレートし、約束も無しにB娘だけが来る日がほとんどになっていました。



さすがに「一度しっかり話し合わなければ」と思っていたある冬の日、ついに決定的な出来事が起きてしまったのです。