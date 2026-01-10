大晦日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』。ここ数年は視聴率低迷が叫ばれていたが、蓋を開けてみれば今回は瞬間最高世帯視聴率が5年ぶりに40％台と大台を突破し、「NHK ONE」での再生回数が749万回を記録し、これは昨年10月の同サービス開始以来に配信された番組のなかで最多だという。

“NHK放送100年”という記念すべき年とあって、かつてないほど豪華なアーティストが顔を揃えた今回の「紅白」。特別企画として、矢沢永吉（76）、松田聖子（63）、松任谷由実（71）、といった滅多にテレビには出ないレジェンドが貴重なパフォーマンスを披露した。いっぽう、「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマにした今回の「紅白」で視聴者の心を繋ぎ止めることができなかったアーティストも……。

果たして、残念ながら視聴者の心に届かなかった紅組アーティストは誰なのか。そこで今回、WEBアンケートツール「Freeasy」にて、今回の「紅白」を見たと答えた1000人中の男女516人を対象に、「よかった紅組歌手」「がっかりした紅組歌手」についてのアンケートを実施。本稿では、「がっかりした紅組歌手」の結果を紹介する。

第3位に選ばれたのは、石川さゆり（67）。

妊娠中だった’83年を除き、’77年から休むことなく出場を続け、今回で48回目となった石川。もちろん今回の出場者のなかでは最多を誇り、代表曲「天城越え」をNHK交響楽団の演奏をバックに披露するという豪華なステージを見せた。

「紅白」には欠かせない存在の石川だが、’06年以降は「能登半島」を歌った昨年を除いて、「天城越え」と「津軽海峡・冬景色」という2曲の代表曲を毎年交互に披露しており、曲目が固定化してきているのも事実。アンケートでは、そうした流れに“マンネリ”と感じた人からたちからの声が寄せられた。

「いつも同じ曲で、がっかりした。マンネリ化している」（80代男性）

「天城越え自体が聞き飽きているので、イマイチでした」（50代女性）

「曲自体を聞き飽きている。いくらN響がバックであろうと、同じ曲しか歌えない歌手を出場させること自体に疑問を感じる」（80代男性）

今回をもって「紅白」からの勇退を宣言した郷ひろみ（70）を受け、リハーサル後の囲み会見では、「私、卒業という言葉は卒業しなければいけないのか、するのか、させられるのか……なんなんだろうと思うんです」と複雑な胸中を語っていた石川だが、決断のときは果たしてーー。

第2位には選ばれたのは、aespa。

‘20年にデビューした韓国発の4人組ガールズグループで、日本のみならず、世界中で人気を集めているaespa。満を持しての初「紅白」となったのだが、出場が発表されると中国人メンバーのニンニン（23）が、’22年にファン向けアプリで投稿していたきのこ雲を模した卓上ランプが波紋を呼ぶことに。

原子爆弾投下を思わせる“きのこ雲ランプ”に、唯一の被爆国である日本ではたちまちこの投稿に対して嫌悪感を示す人が続出。グループの出場辞退を求める署名が立ち上がるなど大きな騒動となった。最終的に、ニンニンはインフルエンザによって「紅白」出演をキャンセルし、残る3人でパフォーマンスすることとなった。

やはり、その騒動によってマイナスイメージを抱いてしまった人が多かったようだ。

「あれだけ批判を受けても出たのがある意味すごい」（50代女性）

「紅白なのである程度は受け止めるが、SNSで情報を知ってしまった以上今回は辞退してもよかったんじゃないのと思った」（60代男性）

「原爆問題をうやむやにしたまま出場し、訳のわからない歌を歌っていた」（60代女性）

そして、残念ながら第1位に選ばれてしまったのは、ちゃんみな（27）。

女性ラッパーとして若年層からカリスマ的な人気を集めるちゃんみな。一昨年からスタートしたオーディション番組「No No Girls」ではプロデューサーを務め、同番組から女性グループHANAを誕生させたことで、その人気を確固たるものとした。

そのHANAとともに、今回「紅白」に初出場したちゃんみなだが、本番ではボディラインが丸わかりの衣装で、男性ダンサーに抱きかかえられながら登場するという、度肝を抜くパフォーマンスを披露。シンガーとしての実力も抜群の彼女は、圧倒的な歌唱力も見せ、決して奇抜さだけではない実力も見せた。

しかし、やはり老若男女が見る「紅白」だけに、大胆すぎる衣装やパフォーマンスに戸惑いを覚えた人が多かったようだ。

「場にそぐわない」（50代女性）

「曲にイマイチ馴染めなかった」（50代男性）

「紅組でがっかりした・イマイチだったのはたくさんいました。一人を選ぶならちゃんみなさん。パフォーマンスの衣装がNHK的によくOKが出たなと不思議でした」（60代女性）