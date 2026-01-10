ついに58歳のJリーガーが誕生した。6日、元日本代表FW三浦知良がJ3福島への入団会見を行ったのである。

「挑戦できることは幸せ。興奮している」とヤル気満々のカズだが、22年からはJ3の下のカテゴリーであるJFLでプレー。一部ファンから「ちゃんと走れない」「まともにキックできない」と批判されることも。SNSでは「正常な判断力は？ 引き際が分からなくなったか？」と辛らつな投稿もあるほどだ。

しかし、そんな声はカズにとって雑音にはならないという。

「鈴鹿も福島もレンタル移籍。保有元J2横浜のオーナー、移籍先、スポーツメーカーP社から各2000万円の年俸をもらっていると言われ、億万長者のカズとて、年6000万円の実入りはオイシイ。辞められません」（サッカー関係者）

昨年末、イベントに参加していた元日本代表MF本田圭佑（39）は、24年10月から所属なしの浪人生活であること、獲得オファーがあることを明かしながら「客寄せパンダにはなりたくない」とズバッと言い切った。

ここまで来たら、とことんまで「パンダ」を貫いてもらいたいものだ。

◇ ◇ ◇

サッカーと言えば、日刊ゲンダイは辛口解説者のセルジオ越後氏と辛口ジャーナリスト・評論家の佐高信氏による特別対談を実施。辛口を信条とする2人にW杯、日本社会、企業と地域──サッカーを鏡に、日本の現在地を一刀両断してもらった。

