オリックスは9日、前監督の中嶋聡スペシャルアドバイザー（SA＝56）をシニアディレクター兼フィールドコーディネーター（SD）に役職変更すると発表した。

中嶋SDは監督として2021年から23年までリーグ3連覇を達成。24年オフに退任後はSAに就任して新外国人選手のスカウティングなどに携わったものの、役職はあくまで名誉職。昨年は台湾・味全で臨時コーチを務めたり、テレビ解説をこなしたりと、幅広く活動していた。

今後は福良淳一GMとともに、フロントの要職としてチーム運営、育成部門の強化にも携わるという。いわゆる「球団の人間」として、それなりの権限を持つことになるわけだ。

「オリックスは、中嶋SDの将来的な監督再登板も視野に入れている。囲い込みの意味合いが強いのでしょう」

と、球団OBがこう続ける。

「就任1年目でAクラス3位に入った岸田監督の手腕を評価する一方、3連覇を達成した中嶋SDへの評価は依然として高い。それは他球団も同様です。中嶋SDが選手、コーチ、フロントを経験した日本ハムはもちろん、現役時代を過ごした横浜（現DeNA）や西武あたりは、虎視眈々とヘッドハンティングを狙っている。実際、昨オフに三浦大輔監督が退任したDeNAでは、相川亮二新監督らとともに監督候補に浮上。フロントが招へいに動いたという話も聞こえてきます」

他球団から引く手あまたというなら、オリックスとしても名誉職に留め置くだけでは心許ない。

「オリックスが本気で囲い込むのなら、相応の待遇を用意したはず。ヒラのコーチの年俸は1000万円〜2000万円程度ですが、その程度の金額では他球団に引き抜かれてしまいます」

とは、前出のOBだ。

昨秋ドラフトは高校生が「凶作」といわれ、各球団の上位指名が軒並み大学生に集中する中、高校生を取りまくったのがオリックスだった。獲得した選手たちにどれほどのポテンシャルがあるのか。福良GMの狙いとは。

