メジャーの先発投手は基本的に中4日、もしくは中5日のローテーションで投げる。

アストロズ今井達也が“もらい事故” 新天地での足を引っ張る「サイン盗み」の後遺症

球数は100球以内に限定されるケースが多いものの、日本のプロ野球の中6日と比べて短い登板間隔に耐え得るだけの体の強さが海を渡る日本人投手には求められる。

日本の統一球と比べて若干大きく、重く、サラサラして滑りやすいメジャー公認球を扱いながらのタイトな登板間隔に悲鳴を上げる投手は枚挙にいとまがないからだ。

大谷翔平（31=ドジャース）も、元ヤンキースの田中将大（37=現巨人）も、1年目の前半戦で右肘靱帯を損傷して戦列を離れた。

そこへいくとアストロズに入団した今井達也（27）は体が強い。相手ベンチから今井の投球を何度も見ていたパ・リーグ球団のコーチ経験者はこう言った。

「今井は体力があって、極端な言い方をすれば何球でも投げられる。ドジャースに行った山本由伸みたいなもの。コントロールはあまり良くないですけど、ストライクゾーンには投げられるので」

体の強さは作新学院時代から折り紙付き

メジャーでは、ケガに強く、コンスタントに長いイニングを投げられるタフな先発投手を「ワークホース」と呼ぶ。エースではないものの、主に先発ローテの3、4番手を務め、首脳陣に重宝される存在だ。

「今井は投げるときにかなりインステップする分、体が三塁方向に流れてしまう。それで細かいコントロールがない。100マイル（約161キロ）近い速球を投げても、地区優勝を狙うような強豪チームでは先発4番手でしょう」とはア・リーグのスカウト。

アストロズは一昨年まで8年連続プレーオフに進出、そのうち2度ワールドシリーズを制覇している。昨年は地区2位でプレーオフに出られなかったものの、地区優勝を狙う強豪だから、今井はまさに先発4番手の「ワークホース」だ。

アストロズは3月26日の開幕以降、28日間で26試合の過密日程。それを考慮してエスパーダ監督は当面、先発6人制を採用して乗り切るプランらしいが、タフな今井は難なく登板間隔の壁を乗り越えられるのではないか。

「今井の体の強さは高校時代（作新学院）から折り紙付き。3年夏の甲子園では決勝までの全5試合、計41イニングに登板して自責点5とチームに優勝をもたらした。直後のU18でも決勝の台湾戦を5回無失点に抑えて優勝に貢献している。その後遺症か、プロ1年目に右肩関節唇の炎症を患ったくらいで、以降は投手として大きなケガをしていません。180センチ、80キロと投手としては細身ですけど、体力があって体も強い」

西武OBもこう言って今井の頑丈さに太鼓判を押している。