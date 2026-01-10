【話題の現場 突撃ルポ】#66

前橋市長選で予想外バトルに…小川晶前市長を山本一太群馬県知事がブログでネチネチ陰湿攻撃のナゼ

群馬県・前橋市長選の投開票日が、3日後の12日に迫っている。昨年9月、小川晶前市長（43）が既婚の男性職員と複数回ラブホテルで密会していたことが発覚。小川氏は男女関係を否定したものの、議会から追及され辞職に追い込まれた。出直し市長選には小川氏のほか、自民党が支援する弁護士の丸山彬氏（40）、共産推薦の元市議・店橋世津子氏（64）など、4新人が立候補。誰が当選するのか。記者が現地を歩き、情勢を探った。

◇ ◇ ◇

告示日の5日朝は凍てつくような寒さだった。記者はJR新前橋駅から徒歩20分の場所にある小川氏の選挙事務所へ、出陣式の取材に向かった。午前9時ごろ、事務所前には白のコートに身を包んだ小川氏の姿があった。支援者が来ると「あっ、おはようございます！」と白い息を吐きながら、ニコニコ顔でペコリとお辞儀。事務所には100人近い支援者と、30人ほどの報道陣が集まった。

出陣式で小川氏は「市民の皆さまにご心配とご迷惑をかけ、出直し選挙をやらなくてはいけない状況になってしまった。本当にすみませんでした」と、目をうるませながら話した。こうした様子を見た男性支援者からは「ガンバレよ！ 晶！」と野太い声が飛んだ。小川氏はコアな男性ファンが多い“じじ殺し”とも称されており、確かに事務所には高齢男性の姿が多かった。一方で、女性スタッフも多く見られ、現場は和やかな雰囲気だった。

街に繰り出した小川氏は、市民との距離の近さを存分にアピール。同日夜のJR前橋駅前商店街での街頭演説では、聴衆と直接やりとりするフリートークを提案。集まった10人ほどの聴衆から投げかけられた質問に答えていた。

■ハグやグータッチを連発

この日は街中で出会った支持者に「あ、ありがとー！」と言いながら近寄り、ハグやグータッチをする場面が何度も見られた。徹底して市民とのコミュニケーションを重視する戦略には、陣営も手ごたえを感じている。

「小川は県議を4期務めた経験もあり、市長としても小中学校給食費無償化を実現するなど一定の評価を得ている。醜聞に対して厳しい意見もあるが、辞職後も地元回りを徹底したこともあり、いまでは擁護する声も少なくない。再選も十分に狙えるでしょう」（小川陣営関係者）

丸山彬氏の事務所は物々しい雰囲気

一方、前橋市議会の自民系2会派が支援する丸山氏の出陣式は、“保守王国”の自民らしさ全開だった。

5日午後2時、JR前橋駅前の選挙事務所に、市議や県議などがぞろぞろと50人近く集まり、そのほとんどが男性。現地には、中曽根弘文参院議員と康隆衆院議員の親子も駆けつけた。どこか物々しい雰囲気で、小川事務所とは対照的だ。

さらに式の冒頭は、地元神社の神主を招いて神事が行われ、その時間は30分間に及んだ。取材に訪れていた在京メディア記者は「古くさい選挙戦だ。こんな仰々しい出陣式をやる暇があったら、街頭に立ち一人でも多くの有権者の声を聞いた方がいいのではないか」と呆れ顔だった。

ようやく丸山氏がマイクを持つと「まっすぐに清く正しく、世界に誇れる前橋をつくっていきましょう」と意気込んだ。そんな丸山の最大のネックは知名度が低いことだ。自民に担がれているとはいえ、楽な戦いではない。

「本人は政治の素人だし、あまり政策のことをしゃべらせてもボロが出てしまう。あくまで彼の人間性やクリーンさを打ち出し、浸透を図る。実際、小川前市長のラブホ騒動は、やはり公職の身でありながら道義的に問題があると言わざるを得ない。陣営としても、水面下で批判していくつもりだ」（丸山陣営幹部）

選挙戦もいよいよ終盤に入ったが、情勢はどうか。

「小川さんと丸山さんが抜け出し、激しく競り合っています。どちらが制するか、予測が非常に難しい状況です。両陣営がどれほど無党派層を取り込めるかにかかっているでしょう」（地元記者）

小川氏はスキャンダルの逆境をはねのけるか。

（取材・文=橋本悠太／日刊ゲンダイ）