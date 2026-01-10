伝統と革新の共演！三陽物産「PREMIUM WHISKY 試飲会」
三陽物産（大阪府大阪市）は、2025年12月8日（月）に「三陽物産 PREMIUM WHISKY 試飲会」を開催しました。
シングルモルトウイスキーの魅力を体感する場として、スコットランドとタイの注目3ブランドが集結しました。
開催日：2025年12月8日(月)
世界中で愛される3つのシングルモルトウイスキーブランドが日本初共演。
スコットランド北部の「OLD PULTENEY(オールドプルトニー)」、スペイサイドの「SPEYBURN(スペイバーン)」、そしてタイ初のシングルモルト「PRAKAAN(プラカーン)」の3ブランドを体験できるイベントとして実施されました。
三陽物産株式会社の白石賢一氏は、各ブランドの歴史や特徴について解説。
歴史ある伝統的な味わいから、昨年誕生したばかりの新ブランドまで、海外ウイスキーの『今』を感じられるラインナップとなっています。
それぞれのテロワールや製法、蒸溜所の情熱といった背景を知ることで、ウイスキーに対する理解を深める機会となりました。
プレゼンテーション後には、メディア関係者やインフルエンサーによる試飲会を実施。
ウイスキーの味わいの違いを語り合いながら、その美味しさを体験しました。
オリジナルペアリングメニューの提供
各ウイスキーの個性を引き出す、オリジナルのペアリングメニューが提供されました。
「海のモルト」OLD PULTENEY 12年のかすかな塩気には、スモークサーモンとホタテのシーフード。
SPEYBURN 10年の華やかな香りには、ウイスキー煮込みのビーフシチューパイ。
PRAKAAN SELECT CASKの爽やかな香りには、レモンケーキと生ハムのタルティーヌが合わせられました。
来場者からは、「単に肴を選ぶのではなく、ウイスキーの味わいや香りが料理と一体となる新しい食体験ができた」といった声が寄せられました。
OLD PULTENEY（オールドプルトニー）
「THE MARITIME MALT 〜海のモルト〜」として知られる、1826年創業のプルトニー蒸溜所のウイスキー。
スコットランド本土北部の港町ウィックにあり、海辺の貯蔵庫で熟成されることで、潮風のような爽やかな香りを纏います。
ポットスチルのネックが途中で切断された独特の形状をしており、これが軽やかかつボディのある酒質を生み出す要因となっています。
公式ブランドサイト： https://x.gd/3QxhW
PRAKAAN（プラカーン）
タイ中北部の町、カンペーンペットで生まれたタイ初のシングルモルトウイスキー。
澄んだ湧き水と自然豊かな環境、そして何世紀にもわたるウイスキー製造の伝統を融合させて作られています。
ブランド名は、タイ王国を守ってきたカンペーンペットの由緒ある城壁に由来し、その誇りと遺産を未来へ繋ぐ意味が込められています。
公式ブランドサイト： https://x.gd/LXVPb
SPEYBURN（スペイバーン）
スペイサイドの伝統を受け継ぐ、高品質でありながらお手頃な価格のシングルモルト。
1897年のヴィクトリア女王“ダイヤモンド・ジュビリー”の年に創業されました。
ローゼス渓谷にある蒸溜所は「スコットランドで最も風景と調和した蒸溜所」と称される美しさを誇ります。
公式ブランドサイト： https://x.gd/mzGeB
三陽物産株式会社について
1973年創業の老舗酒類総合商社。
世界中のプレミアムウイスキーやスピリッツ、ワインなどを日本市場へ届けています。
公式HP： https://www.sanyo-bussan.co.jp/
三陽物産「PREMIUM WHISKY 試飲会」の紹介でした。
