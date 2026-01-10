ローソンは、2026年1月13日（火）より、九州および山口県下関市のローソン店舗で開催される「ご当地！うまいもん祭」にて、丸永製菓のロングセラーアイス「あいすまんじゅう」とコラボレーションした商品を発売します。

地元・九州で愛され続けるあの味わいが、菓子パンになって登場します。

ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」あいすまんじゅう風味ぱん

発売日：2026年1月13日(火)

価格：168円(税込)

福岡県久留米市の丸永製菓が生んだ名作アイス「あいすまんじゅう」をイメージした菓子パン。

やわらかい小豆あんと練乳風味のバニラアイスの特徴を再現するため、つぶあんとミルク風味のホイップをサンド。

ふんわりとした食感の白いパン生地で仕上げられています。

ローソン「あいすまんじゅう風味ぱん」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 丸永製菓コラボ！ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」あいすまんじゅう風味ぱん appeared first on Dtimes.