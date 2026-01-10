ローソンは、2026年1月13日（火）より、九州エリアで開催される「ご当地！うまいもん祭」の目玉商品の一つとして、鹿児島発祥の行列店「麺屋ばってん親父」監修のラーメンを発売します。

お店の看板メニューをイメージした、パンチの効いた一杯です。

ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」麺屋ばってん親父監修 あか丸とんこつラーメン

発売日：2026年1月13日(火)

価格：697円(税込)

豚骨の深いコクのあるスープに、香ばしいマー油を合わせた本格的な味わい。

チャーシューとともに、容器一面を覆うほどの「ねぎ」をトッピングしているのが最大の特徴です。

ねぎのザクザクとした食感と、にんにくの効いた鹿児島ラーメンならではの美味しさを堪能できます。

ローソン「麺屋ばってん親父監修 あか丸とんこつラーメン」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ねぎ山盛り！ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」麺屋ばってん親父監修 あか丸とんこつラーメン appeared first on Dtimes.