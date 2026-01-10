黒豚専門店の味！ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当

株式会社ローソンは、2026年1月12日（月）より、九州エリアで開催される「ご当地！うまいもん祭」の一環として、鹿児島県産黒豚の専門店「黒かつ亭」が監修したお弁当を発売します。

人気店のこだわりが詰まったボリューム満点の商品が登場します。

ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当

発売日：2026年1月12日(月)

価格：697円(税込)

柔らかくジューシーなとんかつと、メンチカツを一度に楽しめる贅沢な内容。

味の決め手となる「とんかつソース」は、2種類のソースをブレンドし、酸味と甘みのバランスが良い味わいに仕上げられました。

鹿児島・福岡・東京で人気を博す専門店の味を、お近くのローソンで堪能できます。

ローソン「黒かつ亭監修 とんかつ＆メンチカツ弁当」の紹介でした。

