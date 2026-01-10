福岡のソウルフードを再現！ローソン「ご当地九州！うまいもん祭」からあげクン もつ鍋しょうゆ味
ローソンは、2026年1月13日（火）より、九州および山口県下関市（豊北町・豊浦町除く）のローソン店舗にて、「ご当地！うまいもん祭」を開催します。
福岡のソウルフードを再現した「からあげクン もつ鍋しょうゆ味」が登場します。
発売日：2026年1月13日(火)
価格：298円(税込)
販売エリア：九州および山口県下関市(豊北町・豊浦町除く)
福岡のソウルフード「もつ鍋(しょうゆ)」の味わいを再現したからあげクン。
もつの旨味が醤油ベースのスープに溶け込み、さらににんにくの風味を加えて仕上げられました。
熱々の鍋でいただく濃厚で食欲そそる美味しさを、ジューシーなからあげクンで手軽に楽しめます。
ローソン「からあげクン もつ鍋しょうゆ味」の紹介でした。
