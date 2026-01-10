ＭＬＢのマンフレッド・コミッショナーが次回の労使協定にＦＡの契約締め切り期限を追加する考えだと９日（日本時間１０日）、米サイト「ザ・スコア」が報じた。今年予定されている労使交渉の中で提唱する方針だという。

今オフは例年よりも移籍市場が停滞しており、当初からＦＡの目玉と言われていたタッカー（カブス）、ビシェット（ブルージェイズ）、ブレグマン（レッドソックス）、ベリンジャー（ヤンキース）の野手組はもちろん、投手でもバルデス（アストロズ）ら去就が決まっていない大物選手が多い。キャンプインまで約１か月という中でも、動きは鈍いままだ。

同コミッショナーは、７日（同８日）に米ラジオ局「ＷＦＡＮ」の番組に出演した際、「この件についてはさらに議論が行われることになると思う。私はそこにマーケティング上の機会があると信じている」と話したといい、「ファンの関心が薄れやすい時期に、少しでもみなさんの目を野球に向けるチャンスがあるのに、（今オフのような状態は）もったいないし、そうするべきではないと思う」と発言したことを同サイトは伝えた。

一方でＭＬＢ選手会専務理事のクラーク氏は「ＦＡ制度は競争が活発な時にこそ機能する」と、ＦＡ締め切り期限の導入が現状を変える一手にはならないとして反論。アスレチックスと２５年１月に５年総額６０００万ドル（約９４億円）の大型契約を結んだ通算１０９本塁打のルーカーも「考え得る限り、最も“反選手的”なアイデアだ」と一刀両断した。