肌の立体データを作品化！さかえクリニック「3D Skin Data Art Project」

さかえクリニック（名古屋市中区錦）は、3D肌解析システム「Aura（オーラ）」で取得した肌の立体データを活用する「3D Skin Data Art Project」を開始。

医学、テクノロジー、アートが交わる新しい取り組みとして展開されます。

さかえクリニック「3D Skin Data Art Project」

実施場所：さかえクリニック(愛知県名古屋市中区錦)およびオンライン

主な内容：Auraによる3D肌解析データを用いたアート作品の制作・展示、美容医療における施術前後の変化を3D画像として比較・説明する取り組みなど。

顔から首の立体的な肌情報を可視化し、そのデータをもとに院長のNobu Suetakeがアーティストとして作品化を行います。

「医学・テクノロジー・アート」が交わる新しい取り組み。

今後、ギャラリー・ホテル・学会・シンポジウム等での展示企画やコラボレーションも検討されています。

3D肌解析システム「Aura(オーラ)」

Auraは、複数のカメラと照明を組み合わせて顔全体を撮影し、肌の状態を3D画像として確認することができるシステム。

顔の形状や肌表面の凹凸などを立体的に可視化します。

肌の色調のばらつきや赤みの傾向、シミや影の見え方を確認する一助となります。

医師による診察や説明を補助する情報として活用。

施術前後の画像を比較することで、変化の傾向を患者さんと共有しやすくなることが期待されます。

※Aura自体が診断や治療を行うものではありません。

Auraによる解析データ詳細

毛穴・キメ・凹凸の状態を詳細に解析。

立体的なデータとして確認可能です。

タルミ改善の解析画面。

しわやボリュームの変化の様子などを確認できます。

ボリューム変化解析。

施術前後などの変化を視覚的に捉えることができます。

変化の様子を立体的に確認しやすくなるAuraの3D画像。

「変化のデータ」をアート作品として表現することで、「自分自身の変化の記録」を新しいかたちで残すことを目指します。

部分的肌スコアの表示。

客観的な数値データとしても肌の状態を把握します。

レーザー治療結果などの評価にも活用。

※本プロジェクトは、肌状態の可視化とアート表現に関するものであり、特定の治療効果を保証するものではありません。

Aura × アート プロジェクト詳細

本プロジェクトは、Auraで可視化された肌の3Dデータを「一種のポートレート」ととらえ、アート作品として再構成する試み。

顔の輪郭や肌表面の凹凸などの情報をもとに、抽象的なビジュアルや立体オブジェとして作品化します。

デジタル画像、3Dプリント、ミクストメディア作品など、さまざまな形で表現が行われる予定。

将来的には、希望者のAuraデータをもとに、一点物のアート作品(平面・立体・デジタル)として制作・提供する「パーソナル・3Dスキンポートレート」構想も検討されています。

背景：医学・工学・アートを横断する活動

院長であるNobu Suetakeは、美容外科医として臨床に携わる一方、多方面で活動。

「The Davinci Art Project」として、解剖学的モチーフやテクノロジー要素を取り入れたミクストメディア作品を制作しています。

レオナルド・ダ・ヴィンチが解剖学や工学に関する知識を背景に作品を生み出したように、現代における医学・科学・デジタル技術を下地としたアート表現を展開。

Auraによる3D肌データの活用は、医療現場から生まれる情報をアートへ接続する試みとなります。

今後の展開

Auraで取得した3Dデータをもとにした作品シリーズの制作・発表を実施。

美容医療において、Auraの3D画像を活用し、施術内容や変化の傾向をアーティスティックに分かりやすく伝える工夫が行われます。

ホテル・ギャラリー・美術関連イベント・学会などでの展示企画やコラボレーションを検討。

自律神経・ヘルスケア分野の研究・開発を行う関連会社との連携による、新しい体験型コンテンツの企画も予定されています。

次世代アートとしての人体の顔や身体への3DImaginngアプローチに注目です。

Nobu Suetakeプロフィール

末武 信宏(Nobu Suetake, M.D., Ph.D.)。

さかえクリニック 院長。

医学博士。

美容外科・美容医療・自律神経研究・スポーツ医学などの分野で活動。

「The Davinci Art Project」主宰アーティスト。

国内外のホテル・寺院での個展開催、美容医療・栄養医学関連学会でのビジュアル制作、ダイヤモンド☆ユカイ氏などアーティストとコラボライブなど、医学的知見とアート表現を組み合わせた活動を行っています。

クリニック概要

医院名：さかえクリニック

院長：末武 信宏 医学博士(Nobu Suetake, M.D., Ph.D.)

所在地：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-5-21 錦HOTEIビル2F

診療科目：美容外科・美容皮膚科・形成外科・皮膚科

アクセス：地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅4B出口より徒歩約1分、地下鉄東山線・名城線「栄」駅3番出口より徒歩約4分

さかえクリニック「3D Skin Data Art Project」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 肌の立体データを作品化！さかえクリニック「3D Skin Data Art Project」 appeared first on Dtimes.