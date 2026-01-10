NISAで2000万円つくるには月いくら必要？5・10・20年の期間別シミュレーションと0歳からの新制度を解説

あらゆる情報と金融商品があふれる現代。30〜40代に最適な資産形成の選択肢は？経済評論家・マネーコンサルタントの頼藤太希さんが解説する。



文＝頼藤太希 図版＝（株）Money＆You

投資で得られた利益（売却益・配当金・分配金）にかかる20.315%の税金を一生涯ゼロにできるNISA。

今回は、NISAを5年・10年・20年積み立てたらいくらに増えるのか、利回り別・積立金額別のシミュレーション結果をご紹介します。

NISAをさらっと復習

NISAの概要と主なメリットをご紹介します。

NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠があり、つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円まで投資ができます。両投資枠は併用が可能なので、合計で年間360万円投資が可能。ただし、一人あたり生涯投資枠が設定され、1800万円までとなります。

NISAのメリットは主に5つあります。

【メリット1】一生涯にわたって運用益が非課税

投資で得られた運用益・配当金・分配金に対して一生涯税金がかかりません。仮に1000万円の利益が出た場合、課税口座では約200万円の税金がかかりますが、NISAはゼロです。

【メリット2】「つみたて投資枠」は商品が絞り込まれていて選びやすい

日本で購入可能な投資信託は約6000本に対し、つみたて投資枠で投資できる商品は、国の基準を満たした、長期の運用でお金を増やせると見込まれる投資信託・ETF（上場投資信託）で、2025年12月24日時点で347本に絞られています。

【メリット3】「つみたて投資枠」は少額から投資でき、投資タイミングの判断が不要

つみたて投資枠でできる投資は積立投資のみ。一度設定すれば、指定した日に、指定された金額が自動的に引き落とされ、商品を購入します。買い付ける手間も、投資のタイミングを判断することも不要なのでカンタンに投資ができます。ネット証券を活用すれば100円から積立投資がスタートできます。

【メリット4】「成長投資枠」では個別株やREITなど自由度の高い投資ができる

成長投資枠では、上場株式やREIT（不動産投資信託）はもちろん、投資信託も約2000本と幅広い商品に投資できます。一括投資も可能ですので、投資資金に余裕のある方や中上級者の方にも利用しやすい制度です。

【メリット5】いつでも資産を引き出せ、翌年枠が復活

NISAの資産はいつでも引き出せます。住宅購入資金・教育資金・余暇資金・老後資金などで幅広いライフイベントのために引き出して使うことができます。

2027年以降、対象年齢が0歳からに

12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正大綱」に、2027年以降、NISAのつみたて投資枠の対象年齢が0歳まで拡充されることが記載されています。

未成年のうちは、年間投資枠60 万円・非課税保有限度額600 万円と、18歳以上のNISAより投資できる枠は少なく設定されていますが、この範囲での投資であれば利益を非課税にできます。

未成年のNISA口座の資産は、子の年齢が12〜17歳でかつ、教育資金や生活費を目的とし、子の同意を得た場合に限り親権者などが引き出すことができるようになる見込みです。子が18歳になったら、18歳以上のNISAの制度に移行します。

資産形成に必要な不可欠な制度が、日本国内に住む人なら誰もが使えるようになるのは嬉しい改正ですね。

いくら積み立てたらいつ2000万になる？

金融庁作成の「つみたてシミュレーター」や金融機関のウェブサイトなどには、「積立金額」「利回り」「積立期間」を指定すると、資産額が計算できるシミュレーションが用意されています。

ただ、3つの変数があることで、いろいろなパターンを自分でやるのは少々手間と時間がかかります。そこで、NISAを5年・10年・20年積み立てたらいくらに増えるのか、利回り別・積立金額別のシミュレーション結果をご紹介します。

運用期間5年では、積立金額が月30万円かつ利回りが5%以上になると資産額が2000万円を超えます。

運用期間が10年では、積立金額が月10万円の場合は年10%で運用できれば資産額が2000万円を超えます。積立金額が15万円の場合は、利回りが3%以上になると資産額が2000万円を超えます。

運用期間が20年になると、2000万円を達成する組み合わせが増えます。

積立金額が月3万円であれば、年9%以上で運用できれば資産額が2000万円を超えます。積立金額が月5万円の場合は、利回りが5%以上になると資産額が2000万円を超えます。積立金額が月7万円の場合は、利回りが2%以上で資産額が2000万円を超えることもわかりますね。

ここまでの試算を見れば、積立金額が多いほど、利回りが高いほど、運用期間が長いほど資産額が大きく増えるということが一目瞭然です。最後に「利回り」について言及します。

リスク許容度に合わせて投資先を選ぶ

利回りは、投資先のリスク（リターンのブレ幅）によって変わります。

NISAのメインの投資商品は投資信託ですが、投資信託の場合、何に投資しているか、どの国や地域に投資しているかによってリスクとリターンの度合いが変わってきます。具体的には「債券＜不動産＜株式」「国内＜先進国＜新興国」の順番でリスク・リターンが高くなります。

投資信託で運用する場合、毎年必ず年5%などと固定利回りで運用することは難しく、実際は上げ下げしながら推移します。つまり、今回のシミュレーションで用いた利回りとは「運用期間における年平均リターン」を意味しています。

利回りが高いものはそれだけ、リターンのブレが高くなります。少しでもお金を増やしたいからと、ハイリスクな商品を選んでいると、大きく値上がりする可能性もあれば、大きく値下がりする可能性もあるのです。

投資で重要なことは、利回りを高くすることではありません。自分のリスク許容度（いくらまでだったら損に耐えられるかという度合い）に合わせて投資先を選ぶこと大切です。

リスク許容度が低いのであれば「4資産均等型」「8資産均等型」などのバランスファンド、リスク許容度が高いのであれば、全世界株インデックスファンドや米国株インデックスファンドを選ぶという具合です。バランスファンドの目標利回りは年3〜5%、全世界株インデックスファンドや米国株インデックスファンドの目標利回りは年5〜7%といった感じです。

市場はときに暴落することがありますが、暴落中も積立投資を継続することが重要です。

上記シミュレーションは運用期間の間は積立投資をやめないことを条件とした数字です。

お金はいくらあっても不安は尽きない

「お金はいくらあれば安心ですか？」とよく聞かれます。

感じ方は人それぞれなので正解はありませんし、そもそもお金はいくらあっても不安は尽きないものです。これは筆者が多くのマネー相談を受けているからこそ、わかった現実です。

また、他人の資産額を気にしても意味はありません。あなたと、状況もお金に対する価値観も違うからです。

貯蓄ゼロではもしもの時に対応できなくなってしまうので、貯蓄はした方が良いのは間違いありません。人生の選択肢を増やす意味でも、貯蓄は必要です。

他人のことは気にせず、自分の将来に備えるために、無理のない範囲で積み立てをしていけば良いのです。時間を味方につければまとまった資産が築け、それが将来のあなたに、必ず役に立つことでしょう。

これからの人生で今日が一番若い日。長くやるためにも早く行動しましょう。

頼藤 太希（よりふじ・たいき）

経済評論家・マネーコンサルタント。（株）Money＆You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。