新山千春、“入浴ショット”にファン歓喜「おおおぉ〜」「色っぽい」「美しい」
タレントの新山千春（44）が10日、自身のインスタグラムを更新。“入浴ショット”を公開し、ファンからは反響が寄せられている。
【写真】「おおおぉ〜」新山千春が披露した“入浴ショット”
新山は「今日！1月10日（土）12：00〜13：30 ぶらぶらサタデーにまたまた出演させていただきます！ タカトシさんと温水さんの路線バスで！ 開運！冬の箱根SPです」と告知し、ロケのオフショットをアップ。「このロケがほんとに楽しくて決まるとやったーと必ず言ってしまう!!」と心待ちにしていたことを明かし、「今回の箱根ロケは箱根の教科書的ルート」と紹介した。
写真には、お笑いコンビ・タカアンドトシ、俳優の温水洋一と共に旅ロケを楽しむ笑顔の新山の姿が収められており、バスタオルを巻いて入浴している姿も披露している。
投稿では、「何ここ？ってワクワクする場所にお料理も最高すぎたホテル！なんならルートまで素晴らしかったのでぜひぜひ見ていただきたいです」と呼びかけ、「冬の箱根で大開運神社巡りも はぁー楽しかったなぁ!!わたし初温泉ロケでした!!大浴場も気になるのでオンエアが楽しみです」と旅の余韻に浸っていた。
この姿にファンからは、「温泉良いですね」「千春さんきれい」「美しい」「おおおぉ〜新山ちゃん艶やか色っぽいセクシー」「みなさん最高に楽しそう」「楽しみです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「おおおぉ〜」新山千春が披露した“入浴ショット”
新山は「今日！1月10日（土）12：00〜13：30 ぶらぶらサタデーにまたまた出演させていただきます！ タカトシさんと温水さんの路線バスで！ 開運！冬の箱根SPです」と告知し、ロケのオフショットをアップ。「このロケがほんとに楽しくて決まるとやったーと必ず言ってしまう!!」と心待ちにしていたことを明かし、「今回の箱根ロケは箱根の教科書的ルート」と紹介した。
投稿では、「何ここ？ってワクワクする場所にお料理も最高すぎたホテル！なんならルートまで素晴らしかったのでぜひぜひ見ていただきたいです」と呼びかけ、「冬の箱根で大開運神社巡りも はぁー楽しかったなぁ!!わたし初温泉ロケでした!!大浴場も気になるのでオンエアが楽しみです」と旅の余韻に浸っていた。
この姿にファンからは、「温泉良いですね」「千春さんきれい」「美しい」「おおおぉ〜新山ちゃん艶やか色っぽいセクシー」「みなさん最高に楽しそう」「楽しみです」などのコメントが寄せられている。