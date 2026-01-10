俳優の桜井日奈子（28）が7日、Instagramを更新。「少し痩せました」と明かした最新ショットに、様々な反響が寄せられている。

【映像】桜井日奈子、水着ショット＆撮影現場でのオフショット

2014年「岡山美少女・美人コンテスト」で美少女グランプリを受賞し、芸能界デビューした桜井。「岡山の奇跡」のキャッチフレーズで注目を集め、数多くの映画、ドラマ、舞台で活躍している。

Instagramでは、芸能活動10周年を記念して発売した写真集での水着ショットや、ブラトップ姿の妖艶な写真、プールやベッドをはじめカレンダー撮影の裏側を映したオフショット動画など、様々なシーンを披露している。

「少し痩せました」と明かした最新ショットを披露

7日の投稿では、「ええとこのお嬢さん風にしてもらった、年末の生放送」とつづり、笑顔で写る出演番組でのオフショットを公開。

続けて、「舞台『シャイニングな女たち』の東京公演1カ月で少し痩せました あさってから地方公演スタート まずは大阪 っしゃ食べまくるぞ！」と、舞台に出演している期間中に痩せたことや、大阪では食事を楽しむことを明かした。

この投稿にファンからは、「別人か思ったわ…」「痩せてしまうとは舞台はやっぱりハードなんですね！ お体に気をつけて無事完走頑張って下さいね！」「痩せたぶん、食べまくりだね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）