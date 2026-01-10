フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が10日までに自身のインスタグラムを更新。思い出のメロンパンとの再会を報告した。

自身のインスタグラムで「私の中の最高のメロンパンは、かつて地元の本屋さんに移動販売で来ていた、キッチンカーのメロンパン」と題して投稿。

「食べていたのは、もう20年近く前になるかな…その本屋さんも、数年前に店を畳んでしまい、もう二度と会えないと思っていた、あのメロンパン。焼きたてで、外側がカリッカリ、中はふわんふわんの、あつあつメロンパン。もう一度食べたいと、何度も調べようとしたけれど、お店の名前も思い出せず、お手上げ状態」と思い出のメロンパンについて記した。

その上で「それが、なんと、今日スイッチ！で再会できました」と報告。

「名前を見て、あれ？見たことある気かする？となり、お店のロゴで、もしかして？となり、食べて、間違いない！と確信。メロンパン専門店、続けていてくださったのですね！今は、熱田神宮で行列のできるお店なんだそう。あのカリッふわっは健在でした」と、思い出のメロンパンを持った自撮りショットを公開した。

ネットでは「なんという奇跡」「可愛すぎ」「本当に幸せそう」「笑顔素敵」などの声が上がった。