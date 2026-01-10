米南方軍の動画から取得した静止画。統合任務部隊「サザン・スピア」がカリブ海でタンカーを拿捕する様子が映っている/From US Southern Command/X

（CNN）米南方軍は9日、カリブ海で新たに石油タンカーを拿捕（だほ）したと発表した。

南方軍はSNSへの投稿で、米軍の部隊が国土安全保障省と連携して「空母ジェラルド・フォードから展開し、カリブ海でモーター／タンカーのオリナを難なく拿捕した」と述べた。

船舶追跡サイト「マリントラフィック」によると、タンカーは東ティモールの国旗を掲げてベネズエラ近海を航行していた。

今回の拿捕に先立ち、米国は今週、ベネズエラと関係があるタンカー2隻を拿捕していた。うち1隻は大西洋を航行していたロシア船籍の船舶で、もう1隻はカリブ海で拿捕した。

ロシアや中国との緊張が高まる可能性を懸念する声も出ているものの、ホワイトハウスは今週、トランプ大統領は制裁対象の石油タンカーの拿捕を続けることを「恐れていない」と説明した。

ホワイトハウスのレビット報道官は7日の記者会見で、「トランプ氏は米国にとって最善の政策を実行する」と述べ、「これは石油を違法輸送するダークフリート（影の船団）の船舶に対する禁輸措置を徹底することを意味する」との認識を示した。