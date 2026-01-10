作品や役柄のために体重を増減させるエピソードは、もはやハリウッドのトップスターには珍しいものとはなくなった。監督最新作『オデュッセイア』のため、主演のマット・デイモンも大幅な減量に挑んだようだ。

トロイア戦争の終結後を描く『オデュッセイア』にてイタカの王・主人公オデュッセウスを演じるデイモン。フットボール選手のケルシー兄弟によるポッドキャスト「」にて、「ネットで写真をいくつか見ましたが、すごく筋肉ムキムキになっていましたね」と切り出されると、デイモンは「ずいぶん引き締めました。体重をかなり落としたんです」と頷いている。

「ノーランからは、引き締まっているけど強くあってほしいと求められたんです。別件で医者に相談したことをきっかけに、グルテンの摂取をやめました。以前は体重が185ポンドから200ポンド（約84～90.7kg）を行き来していたけど、映画を撮った時は167ポンド（約75.7kg）。あんなに軽かったのは高校時代以来でした。たくさんトレーニングして、ストイックにダイエットしましたよ。」

デイモンによると、オデュッセウス役に向けた減量はトレーナーに相談した上で明確な目標を設定し臨んだとのこと。生活の一部、また仕事の一部としてルーティーン化させ、準備を整えたと語る。

「グルテンは摂取したんですか？」と尋ねられると、デイモンは「してないんですよ。すべてグルテンフリーにしています。グルテンフリーのビールも見つけたんですよ」と応じ、ケルシー兄弟も「強いなー！」と驚いている。食生活にも厳格であろうアスリートを唸らせるデイモンの俳優魂がうかがえる。

『オデュッセイア』にはデイモンのほか、息子テレコマス役のトム・ホランド、妻ペネロペイア役のアン・ハサウェイをはじめ、ロバート・パティンソン、ルピタ・ニョンゴ、ゼンデイヤ、シャーリーズ・セロン、ジョン・バーンサル、ベニー・サフディ、エリオット・ペイジ、ヒメーシュ・パテル、ビル・アーウィン、サマンサ・モートン、ジョン・レグイザモ、ローガン・マーシャル＝グリーンら超豪華キャストが勢揃い。10年にもおよぶ壮大なる旅と冒険、数々の困難を描いた叙事詩にて、一同の熱演が期待される。

映画『オデュッセイア』は2026年公開。配給はビターズ・エンド、ユニバーサル映画（US公開日は7月17日）。

