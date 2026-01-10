窪田正孝、肉体美際立つタンクトップ姿披露「アスリート並み」「努力の賜物」の声
【モデルプレス＝2026/01/10】俳優の窪田正孝が1月9日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】37歳俳優「努力の賜物」タンクトップから肉体美輝く
窪田は、ビル群が見える開放感のある大きな窓をバックに撮影した写真を投稿。白いタンクトップとデニムパンツを合わせたコーディネートから鍛えられた胸や腕の筋肉を披露した。そのほか、海辺などで撮影したショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「アスリート並み「筋肉バキバキ」「写真集みたい」「眼福」「かっこよすぎ」「素敵」「努力の賜物」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳俳優「努力の賜物」タンクトップから肉体美輝く
◆窪田正孝、タンクトップ姿公開
窪田は、ビル群が見える開放感のある大きな窓をバックに撮影した写真を投稿。白いタンクトップとデニムパンツを合わせたコーディネートから鍛えられた胸や腕の筋肉を披露した。そのほか、海辺などで撮影したショットも公開している。
◆窪田正孝の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「アスリート並み「筋肉バキバキ」「写真集みたい」「眼福」「かっこよすぎ」「素敵」「努力の賜物」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】