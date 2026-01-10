Stray Kids¡¢2025Ç¯Ç¯´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à²¦¼Ô¤Ë¡ª4th¥Õ¥ëAL¡ØKARMA¡Ù¤¬´Ú¹ñÇ¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤òµÏ¿
Stray Kids¤¬¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î´Ú¹ñ¡¦Ç¯´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤Ø¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤â²Ì¤¿¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²»È×½¸·×¥µ¥¤¥È¤ÎCircle Chart¤¬1·î9Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Stray Kids¤Ï2025Ç¯8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Îµ¢´Ô¤ò¹ð¤²¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢´Ú¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢Îß·×339Ëü7810Ëç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤â3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Ç¯´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤ËºÆ¤ÓStray Kids¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¡ØKARMA¡Ù¤È¡ØSKZ IT TAPE ¡ÆDO IT¡Ç¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¾®ÇäÅ¹¤ÎÈÎÇä¿ô¤ò´ð¤Ë½¸·×¤µ¤ì¤ë¡Ö2025Ç¯Ç¯´Ö¥ê¥Æ¡¼¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤È2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ñ¥ï¡¼¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊStray Kids¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö3·î26Æü¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø2026 iHeartRadio Music Awards¡Ù¤Î¡ÖK-pop Group of the Year¡×ÉôÌç¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¸¥ª¶ÉiHeartRadio¤¬¼çºÅ¤·¡¢1Ç¯´Ö¤ÇÆ±¶É¤ª¤è¤Ó¥¢¥×¥ê¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä³Ú¶Ê¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£Stray Kids¤Ï2024Ç¯¡¢2025Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆ±ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1·î22Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»üÁ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØLe Gala des Pièces jaunes¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢6·î6Æü¤È9·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØThe Governors Ball Music Festival¡Ù¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÀ¤³¦Åª¥Õ¥§¥¹¡ØRock in Rio¡Ù¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤ëStray Kids¤«¤é¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
