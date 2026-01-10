K-パレットがリニューアル♡1DAYTATTOOアイライナー新登場

毎日のメイクで欠かせないアイライナー。そんな定番アイテムが、より頼れる存在へと進化します。K-パレットの1DAYTATTOOリキッドアイライナーが、描き心地・発色・デザインすべてをアップデートしてリニューアル。朝のメイクしたてのラインが夜まで続く安心感はそのままに、今の気分に寄り添うカラー展開も魅力です♡忙しい日常でも「可愛い」をキープしたい女性に注目の新作です。

なめらかさが進化した描き心地

新処方では、液のかすれや肌へのひっかかりを抑えたスムースな描き心地を実現。ひと描きで絶妙に発色し、極細ラインから目じりの跳ね上げまで安定して仕上がります。

筆先0.1mmの極細設計とコシのあるブレンド筆により、細部までコントロールしやすいのもポイントです。

朝のラインを夜までキープ

描いた瞬間に密着する「ハイブリッドTATTOOFILM」処方を採用。表情の動きにフィットする柔軟性と高い耐久性を両立し、にじみやヨレを防ぎます。

ウォータープルーフ＆スマッジプルーフ仕様で、汗や涙にも強く、速乾タイプなのも嬉しいポイント。ぬるま湯で簡単にオフできるため、毎日使いにも適しています。

毎日に寄り添う6色展開

カラーはベーシックからトレンド感まで揃えた全6色。

瞳をくっきり見せる01ナイトブラック、柔らかさを添える02ダークブラウン、程よい抜け感の03モカブラウン、自然な華やかさの04マロンブラウニー、肌なじみのよい05チョコレートムース、洒落感を演出する06アッシュグレージュ。シーンや気分に合わせて選べます。

K-パレット1DAYTATTOOリキッドアイライナーa



価格:1,430円(税込)

販売店:全国のバラエティショップ・ドラッグストア

発売日:2026年2月4日

※一部企業では2026年1月15日より先行発売

※オンラインショップでは2026年1月27日より販売開始【※販売開始日は変更になる可能性がございます】

毎日の“可愛い”を支える一本

描きやすさ、落ちにくさ、そして今っぽいカラーまで揃ったK-パレットのリニューアルアイライナー。

メイク初心者からこだわり派まで、幅広く寄り添ってくれる存在です。朝のメイクがそのまま続く安心感は、忙しい日々の心強い味方♪

自分らしい目もとを楽しむために、ぜひチェックしてみてください。