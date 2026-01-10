【ひらがなクイズ】共通する2文字を当ててみよう！ 新春の行事や日常の習慣に隠れた言葉
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、今の季節にぴったりの言葉や、暮らしの中で何気なく使っている言葉が集まりました。言葉の「頭」にも「最後」にも、共通の2文字が隠れています。リズムよく言葉を繋げてみてください。
□□ぞめ
え□□
□□ね
みみ□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「かき」を入れると、次のようになります。
かきぞめ（書き初め）
えかき（絵描き）
かきね（垣根）
みみかき（耳掃除・耳掻き）
今回は「書く」「描く」「掻く」という、手を使う動作を表す言葉の中に、家の周囲を囲む「垣（かき）」が混ざっているのが面白いポイントですね。「書き初め（かきぞめ）」はまさに今の時期にぴったりの言葉でした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、今の季節にぴったりの言葉や、暮らしの中で何気なく使っている言葉が集まりました。言葉の「頭」にも「最後」にも、共通の2文字が隠れています。リズムよく言葉を繋げてみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぞめ
え□□
□□ね
みみ□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：かき正解は「かき」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「かき」を入れると、次のようになります。
かきぞめ（書き初め）
えかき（絵描き）
かきね（垣根）
みみかき（耳掃除・耳掻き）
今回は「書く」「描く」「掻く」という、手を使う動作を表す言葉の中に、家の周囲を囲む「垣（かき）」が混ざっているのが面白いポイントですね。「書き初め（かきぞめ）」はまさに今の時期にぴったりの言葉でした。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)