「凄すぎる」アイドル、白玉で作ったサンリオキャラに「すご！クオリティたか！！」「天才」の声！
ガールズグループ・AMEFURASSHIの小島はなさんは1月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。白玉で作ったサンリオキャラクターを披露しました。
【写真】高クオリティー過ぎる「サンリオキャラ」白玉
この投稿には「こんなん可愛すぎて食べれない」「すご！クオリティたか！！」「天才」「これ白玉で作れるの凄すぎる」などの声のほかに、「はなちゃんの見つめ方…」「小島めろ！」「この距離感と見つめられ方やばい惚れる笑」など、友人の女性を見つめる小島さんに対してのコメントも多く寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】高クオリティー過ぎる「サンリオキャラ」白玉
「こんなん可愛すぎて食べれない」小島さんは「友達と鍋パしたの 白玉でサンリオキャラ作った！ かわいい！！」とつづり、1枚の写真を投稿。小島さんと女性の前に鍋が置かれており、サンリオのキャラクターであるポムポムプリンやマイメロディ、ハローキティなどの形をした白玉がほかの具材と一緒に入っています。色も忠実に再現されており、とてもクオリティーが高いです。
「1人存在感ぶち抜けて高くて推しになった」2025年12月には「13年目もAMEFURASSHIの小島はなを よろしくお願いします！」とつづり、現在と過去の自身のソロショットを公開した小島さん。投稿に「歌合戦で誰や、この可愛い子！って気になってた黒髪ショートヘアの美人さん」「さっきミ・アモーレしてた中で、1人存在感ぶち抜けて高くて推しになった」などのコメントが寄せられているように、歌番組で注目を集めていたようです。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:熱帯夜)