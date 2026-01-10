踏切の中で動けずにいた高齢の男性を、とっさの判断で救助したとして、元JR社員の西脇俊幸さん（67）に感謝状が贈られました。

運転士の経験があるからこその、機転をきかせた行動でした。

バイクで走行中に聞こえた「列車の非常汽笛」

西脇さんが当時の状況を語ってくれました。

（西脇俊幸さん【画像②】）

「運転士の経験がありまして、警笛のことには敏感なんですよ」

11月30日、岡山市北区のJR大安寺駅の近くの道路をバイクで走行していた西脇さんは、長く鳴り続ける列車の「非常汽笛の吹鳴音」を耳にしました。

（西脇俊幸さん）

「これは何かあったんだろうと」

踏切内で高齢男性が立ち尽くしていた

JR大安寺駅西側の踏切付近【画像③】ではないかと考えた西脇さんは、踏切方向を確認すると、非常ブレーキで停止した列車と、踏切内で立ち尽くす高齢男性を発見。

急いで駆け寄り、高齢男性に

「どっか当たったかな？」と声をかけると、

「あたってはおりません」と返答があり、

「よかった。当たってなかった」と安堵したといいます。

しかし、高齢男性はパニック状態に陥っていたようで、身動きが取れない様子でした。列車と遮断機に挟まれた狭い空間から、一刻も早く避難させる必要があり、西脇さんは男性に声をかけ、踏切の外へ誘導しました。

救出後、ただちにとった行動は…

西脇さんは、高齢男性の救出だけで終わりませんでした。次に向かったのは、10メートル先にある列車の運転台でした。

（西脇俊幸さん）

「この人がおったから、非常ブレーキで止まったんですよね」

司令へ連絡していた運転士に状況を確認すると、その通りだと。西脇さんは、さらに元JR社員の経験から、車両の床下点検などの確認作業を行いました。

（西脇俊幸さん）

「車両の床下にもしも荷物とか持っとって、それが引っかかっとってもダメなんで」

もし車両に何か引っかかっていれば、列車は動かせない…果たして？

もし高齢男性が何か荷物を持っていて、それが列車の床下に引っかかっていたら、列車は動かせない。

床下機器、台車、配線金具、前頭部などをざっと確認すると、異常はありませんでした。

高齢男性も「当たっていない」と証言していたこともあり、列車は所定の停止位置まで移動。西脇さんは運転士に「警察には連絡したか」と尋ねると、運転士はまだだというため、自ら警察へ連絡することを伝え、高齢男性を駅の待合室で保護することを約束したといいます。

その後、西脇さんは到着した警察に状況を説明して引き継ぎ、当初の目的地へと向かいました。

（西脇俊幸さん）

「困った人を助けるとか、そういったことになるんですかね。当たり前のことですけども」

西脇さんは、JR関係者に限らず、同じように行動する人は多いだろうと謙遜します。

もしそんな場面に遭遇したら？

（西脇俊幸さん）

「JR大安寺駅の西踏切ではねられたか、ひかれたか、最悪の事態を思い浮かべました。実際、その現場に向かうと、人が立っておられたと。よかった。当たっていなかったと。それが救いでした」

警察は「大変、勇気ある行動であるとともに、踏切内で動けずにいる人などを見かけたときは、すぐに非常ボタンを押して、警察に通報を」と呼びかけています。