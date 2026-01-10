北斗晶、「今年で90歳」の義母囲んだ親子4世代ショット公開「素敵なお写真」「素晴らしい」
タレント・佐々木健介（59）の妻・北斗晶（58）が9日、自身のブログを更新。義母を囲む“親子4世代”の集合ショットを公開した。
【写真】北斗晶＆「今年で90歳」義母の2ショットと親子4世代ショット
北斗は「福岡に家族揃って 里帰り」と報告し、「今年で90歳!!」だという義母との2ショットをアップ。「元気で居てくれてるからこうやって4世代が集まれる 有難い 有難い」と健介と息子・佐々木健之介（27）夫妻、初孫・寿々ちゃん（すず／2）らを交えた“親子4世代ショット”も公開した。
この投稿には、「素敵なお写真ですね」「4世代スゴーイ」「素晴らしい」「見てるだけで幸せです」「健介さんも良いお嫁さんもらって幸せですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
