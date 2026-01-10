【フェアリーS】キャリア２戦が最有力！ 過去10年のデータから考える攻略ポイント！

攻略POINT

【前走マイル組】同舞台の中山組が好成績

３着以内18頭を占める前走マイル戦組。中心は［2・2・1・9］の中山組。

東京組が［3・2・4・39］と出走頭数が３倍以上の開きがありながら、連対数がほぼ互角という数字を見ても、同舞台を経験したアドバンテージは絶大。

特に①～④人気なら［2・2・0・0］とオール連対。

【キャリア】キャリア２戦が最有力

キャリア別成績を見ると、１戦馬、３～５戦馬が１勝ずつなのに対して、キャリア２戦馬は６勝を挙げ、単勝回収率も100％超え。

17年１着ライジングリーズン、22年１着ライラックは共に前走が重賞で⑬⑧着と下位入線から一変を遂げており、キャリア２戦なら前走着順は不問。

【馬体重】480～499キロに注目

３歳の年始にある牝馬重賞とあって小柄な馬の参戦が多くなる傾向にあるが、その中で馬体重480 ～499キロの馬は［5・3・2・15］と３着以内10頭を占め、複勝率も40％と好成績。

ただし、500キロ以上は［0・0・0・5］とサンプルこそ少ないが全滅。

大きすぎるのも良くない。

フェアリーS 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』