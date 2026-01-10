ABCテレビの東留伽アナウンサー（28）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。年末年始の「濃すぎる」旅を報告した。

東アナは「年末年始はエジプトとヨルダン、そしてUAEへ！」と中東を巡る大旅行を報告。「初ピラミッドは雨か…と思いきや急に晴天になり、虹がかかるという奇跡」と紹介した。

旅は「カイロ、アスワン、アブ・シンベル、アレキサンドリアと、エジプトを縦断！」という長い行程で、さらに「そしてヨルダンではワディラム、ペトラ、アンマン。最後にトランジットでアブダビを通過しました。笑」と報告。

各地での記念撮影を10枚超も掲載するなど、思い出いっぱいだった様子。「生きていればなんとかなる！動物も人も、なんだか力強くて、やたらと楽しくて、こういう人生に対する前向きさを私も持ちたいと思いました」と、人生観まで変化が出たこともつづった。

「濃すぎる旅なのでまた投稿します！！！そして明日は新年初の生放送！正義のミカタぜひご覧ください」と旅のエピソードは“次回”に持ち越しとのこと。

フォロワーからも多くの反響があり、「くさんパワーチャージできましたね」「最高の旅ですね 羨ましぃー」「ルカさん持ってる〜虹なんて〜」などのコメントが寄せられていた。