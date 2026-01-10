【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は９日、ホワイトハウスに米石油大手の幹部らを集め、ベネズエラの石油開発を巡って協議した。

トランプ氏は１０００億ドル（約１５兆６８００億円）の投資を求めたが、一部の企業は難色を示した。

会合には、米石油大手で唯一ベネズエラで操業しているシェブロンのほか、エクソンモービルやコノコフィリップスなど２０社以上が出席した。

冒頭、トランプ氏は「ベネズエラの老朽化したエネルギーインフラを再建すれば、石油生産量はかつてない水準になる」と述べた。現地での企業活動の安全を確保するとも訴え、企業側に資金投入を要請した。

ベネズエラの石油権益を事実上独占することについては、「我々がやらなければ中露がやっていた」と主張して、正当性を強調した。その上で、「ビジネスにはオープンだ。中国もロシアも我々から石油を購入できる」と語り、企業側に参入のメリットを強調した。

トランプ氏の呼びかけに対し、シェブロンの役員が「生産量を５０％増やす」と応じた一方で、「今の法的、商業的な枠組みでは投資できない」（エクソンのダレン・ウッズ最高経営責任者）との声もあった。

トランプ氏はこの会合で、ベネズエラに対する攻撃について「『第２波』は必要ない」とも述べた。ベネズエラ暫定政権が石油やガスのインフラ再建などの面で協力的だと判断した模様だ。