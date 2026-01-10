歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が9日、ブログを更新。長女・麗禾（14）が生まれた日のことについてつづり、幼少期ショットを公開した。

【映像】幼少期の長女・麗禾と小林麻央さん

27日まで行われている初春大歌舞伎の舞台に立っている團十郎と麗禾、長男の勸玄（12）。『春興 鏡獅子』という演目には3人全員が出演している。

市川團十郎、長女・麗禾の幼少期ショットを公開

團十郎は9日、「涙」と題したブログを投稿。

「麗禾が生まれた日、私は鏡獅子を勤めていました。そして当日の押隈を持って麻央のいる病院へ行き、麗禾が生まれました。その話、麗禾自身が覚えていてくれて、麗禾の想いも受け止めてきょうからまたリスタートします。一日一日を大切に過ごしたい」と、34歳で亡くなった妻・小林麻央さんが麗禾を出産した日を思い出し、幼い頃の麗禾の写真を披露した。

この投稿に、「ステキなお話 涙が出ます」「子どもって、思わぬことを覚えていて思い入れもあるのですね」「麻央さんもおそばで見守ってますよ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）