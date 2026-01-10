政治ジャーナリストの青山和弘氏が10日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）に出演。一部新聞で、高市早苗首相が23日に招集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったと報じられたことについて語った。

一面トップで大々的に報じられ、逭山氏は「（信ぴょう性に）自信を持っているはず。私は年始は見送ったと思っていたので、不明を恥じるばかりです」とがっくり。報道後は「ほとんど寝てない」と明かした。

ただ党幹部や連立を組む日本維新の会とは未調整といい、「維新の幹部は昨日の夜も“ないんじゃない？”って言ってました」と逭山氏。「自民党の幹部も基本的に“聞いてない”のオンパレード。だから話していたとしても官房長官や秘書官とか官邸の側近だけ」との見方を示した。

逭山氏は「高市さんが検討してたのは間違いない。特に昨年末に自民は情勢調査を極秘にやっていて、単独で過半数を超える数字が出た。今やった方がいいのかな、と周辺にもらしていたことも間違いない」という。その上で「なぜ私が年末は検討したけど年始の解散がないと思ったかというと、招集日が1月23日に設定されたから」と説明した。

国会では3月までに予算案を成立させる必要があり、1月23日に解散を打つと選挙は2月になる。予算成立までの時間がタイトになり、4月にずれ込むことになってしまう。「招集をもう少し早くしていれば、解散はあるかもと思った。でも23日だから解散はないかな、と。私もちょっと常識にとらわれてしまった」と反省。ほんこんはニヤニヤし、「今のは言い訳やな」とつっこんだ。

高市氏とひとにぎりの側近での話が報じられたことになるが、逭山氏は「これを取材することが政治記者の力量で、解散報道は一番重要。自分に力量がないと言ってるみたいで恥ずかしいんですけど」と吐露。「高市さんとしては支持率の高いときに解散して、国民の信任を得て自分の政策を進めたいと考えるのはある意味、当たり前のこと。解散をいつ打つのかが焦点だった」と解説していた。