小平奈緒、語り継ぎたい冬の伝説と北京で見せたもう一つの顔【冬季五輪特集】

2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪を前に、日本のスピードスケート短距離を象徴した小平奈緒の戦績を総括する。2010年バンクーバーから2022年北京まで、4大会連続で五輪に出場した歩みは、技術革新と勝率の推移という観点から分析が可能。

オリンピックにおける全成績

小平の五輪での最高位は2018年平昌大会での金メダル。以下、各大会の主要種目における順位である（日本オリンピック委員会「選手プロフィール：小平奈緒」参照）。

2010 バンクーバー： 500m 12位、1000m 5位、1500m 5位、団体追い抜き 銀メダル 2014 ソチ： 500m 5位、1000m 13位 2018 平昌： 500m 金メダル（36秒94：五輪新記録）、1000m 銀メダル、1500m 6位 2022 北京： 500m 17位、1000m 10位

バンクーバーでの団体追い抜き銀メダル獲得から、個人種目での金メダル獲得までには2大会・8年の歳月を要した。

圧倒的支配：国内外「37連勝」と世界記録

小平の全盛期とされる2016年から2019年にかけての戦績は、スピードスケート史上でも類を見ない安定感を示した。

競技人生終盤の推移と評価の分かれる点

連勝記録： 2016年10月の全日本距離別選手権から2019年2月の世界距離別選手権で敗れるまで、国内外の500m種目において「37連勝」を記録（国際スケート連盟（ISU）「Athlete Profile - Nao Kodaira」参照）。 世界記録の樹立： 2017年12月のワールドカップ（ソルトレークシティー）にて、女子1000mで1分12秒09の世界新記録（当時）を樹立。また、2017年世界スプリント選手権では、4種目の合計得点で争われるスプリント複合において146.390点の世界記録をマークした。

2018年の頂点以降、戦績は徐々に下降線を辿った。

戦績に基づいた客観的評価

北京五輪での失速： 2022年北京大会の500mでは、右足首の故障という要因があったものの17位に沈んだ（国際オリンピック委員会「小平奈緒：日本の歴史的瞬間」参照）。これは前大会王者としては珍しい順位の下落だった。 引退レースの完勝： 2022年10月の全日本距離別選手権。現役最後のレースとなった女子500mを37秒49で制し、国内での強さを維持したまま競技生活を終えた（信州大学「小平奈緒特任教授の就任について」より）。

小平のキャリアは、31歳で五輪新記録を樹立した「遅咲きのピーク」と、その後4年間にわたる「コンディション維持の苦闘」という二面性を持つ。

肯定： 長期にわたり世界のトップ（ワールドカップ通算34勝）に君臨し続け、日本女子短距離のレベルを世界標準に引き上げた。 分析： 北京五輪での結果は、ベテラン選手が怪我を抱えた際のリカバーの難しさと、若手の台頭による世代交代の波を浮き彫りにした。

ミラノ・コルティナ五輪へ向かう日本勢にとって、小平の「記録の推移」と「ピークの作り方」は、強化計画における重要なデータセットとして今なお活用されている。

参照元・引用元

