『ポケモン』センス抜群！ピカチュウのチョコ＆グッズ新登場 モロゾフ スクエア缶など続々
人気コンテンツ『ポケットモンスター』のピカチュウがデザインされたアソートチョコレートやグッズが、ポケモンセンターに17日より登場することが発表された。
【写真】センス抜群な絵柄！ピカチュウのチョコ＆バッグ＆ぬいぐるみ…商品一覧
ハート型のチョコレートをもらったピカチュウが、目をキラキラ輝かせて喜んでいる様子のぬいぐるみや、キルティングが施されたパッチワーク風デザインのミニトートバッグなどがラインナップ。
まるで本のようなアソートチョコレートのパッケージには、ピカチュウがチョコレートを運ぶようすが扉絵風に描かれている。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのプレゼントにもおすすめで、ピカチュウといっしょに、温かい想いを届けることができる。
■商品情報
ぬいぐるみ Pikachu's Sweet Delivery ピカチュウ 2,530円
モロゾフ ストーリーブック アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery 2,640円
モロゾフ スクエア缶 アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery 1,430円
パッチワーク風ミニトートバッグ Pikachu's Sweet Delivery 2,750円
マルチポーチ Pikachu's Sweet Delivery 2,420円
ふた付きマグカップ Pikachu's Sweet Delivery 2,420円
【写真】センス抜群な絵柄！ピカチュウのチョコ＆バッグ＆ぬいぐるみ…商品一覧
ハート型のチョコレートをもらったピカチュウが、目をキラキラ輝かせて喜んでいる様子のぬいぐるみや、キルティングが施されたパッチワーク風デザインのミニトートバッグなどがラインナップ。
まるで本のようなアソートチョコレートのパッケージには、ピカチュウがチョコレートを運ぶようすが扉絵風に描かれている。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのプレゼントにもおすすめで、ピカチュウといっしょに、温かい想いを届けることができる。
ぬいぐるみ Pikachu's Sweet Delivery ピカチュウ 2,530円
モロゾフ ストーリーブック アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery 2,640円
モロゾフ スクエア缶 アソートチョコレート Pikachu's Sweet Delivery 1,430円
パッチワーク風ミニトートバッグ Pikachu's Sweet Delivery 2,750円
マルチポーチ Pikachu's Sweet Delivery 2,420円
ふた付きマグカップ Pikachu's Sweet Delivery 2,420円