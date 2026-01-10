フリーアナウンサーの杉崎美香(47)が10日までに自身のインスタグラムを更新。年末年始の旅行ショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「目の下に、くっきりとゴーグルの痕！w」と題して投稿。

「毎年、年末年始は実家で過ごしていたのだけど、今年は人生初！9歳の息子と思い切り遊ぶ！をテーマに、暖かい場所で過ごしました〜私が思い切り走り回れなかったおよそ一年の間に息子は想像以上にパワーアップしていて、お昼ご飯も食べず、6時間ぶっ続けでプールという超ハード遊びで、母、ふらふらになりましたw思い残すことなく、大満足です。メイクはバッチリとれて、ゴーグルの痕がバッチリ！良い思い出になりました！」とプールサイドでのパーカーショットを公開した。

そして「4ヶ月のベビさんは、パパと交代でみて、ベビーカーと抱っこ紐でよく寝てくれました〜3ヶ月の時に始まった激しい人見知りもだいぶ落ち着いて、旅先でいろんな人に話しかけられてニコニコしていました！苦手だった太陽の眩しい光にも少しずつ慣れてきた。たくさん経験を積んで、地球の生活に少しずつ慣れてきてくれているのねぇ。元気いっぱいなことに感謝です！また旅行に行くのを楽しみに今年もがんばりますっ」と投稿を締めた。

ネットでは「美しい」「満足感が溢れてますね」「旦那さまの優しさに感動」「幸せいっぱいの笑顔に癒されます」などの声が上がった。