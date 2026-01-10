『国宝』『怪物』出演・黒川想矢、初の写真集『コバルト』3.3発売！ 先行カット＆コメント到着
映画『怪物』『国宝』への出演も話題の俳優・黒川想矢の初の写真集『コバルト』が、3月3日に扶桑社より発売されることが決定。併せて、先行カットが解禁された。
【写真】黒川想矢の多面的な魅力が垣間見ることができる1st写真集先行カットギャラリー
2009年12月5日、埼玉県生まれの黒川は、5歳より芸能活動を開始。2021年にNHK BS時代劇『剣樹抄〜光圀公と俺〜』でメインキャスト・了助役を務め、2023年に映画『怪物』にて麦野湊役を熱演。2025年に映画『国宝』少年・喜久雄役で大きな注目を集めた。
第47回日本アカデミー賞新人俳優賞、第66回ブルーリボン賞新人賞、第17回TAMA映画賞最優秀新進男優賞、第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎新人賞を受賞するなど、俳優として飛躍を続けている彼の初となる写真集が。
完全撮り下ろしの今回の写真集では、「自分自身と向き合う」ことをテーマに、映画『怪物』で出会い、公私ともに親しい写真家・末長真とふたり旅へ。旅のはじまりへの期待と、すこしのソワソワ感。自身がやりたかったという花火や料理も楽しみ、寝起きのあどけない姿など、自然体な旅を通して現れたいろいろな彼の姿を撮影した。
旅の末たどり着いた、広大な自然と過去のレガシーが共存する地で俳優として、ひとりの少年として自分自身と向き合う姿は、鋭く青く、エネルギーと感情がまるで爆発のようにあふれる瞬間の連続。黒川の多面的な魅力が垣間見ることができる一冊となっている。
黒川は「コバルト、それは叫びでした。いつも不安で、不格好で、心地悪くて、でも、確かに心地よくて。カメラマンの末長さんはファインダーを介して、僕が自分でも気づいていること、自分では気づかないことを肯定も否定もしてくれました。浮腫んでいるとき、怒っているとき、眠れないとき、悩んでいるとき。正直そんな自分を、末長さんを含めた誰かに見せるのは不安で仕方ありませんでした。でも、僕はありのままを写してもらうしかないんだと覚悟し、カメラの前に立ち続けました。そうして、僕はほんのちょっとだけ自分を信じることができるようになった気がします」と撮影を振り返る。
そして「この感情も青さも、いつか理由もなく消えてしまうのかもしれません。それでも、この写真集がある限り、僕はそんなコバルトな瞬間を忘れたくても忘れられないのだと思います。
ぜひ、そんな僕たちの共同制作を手に取っていただけたら、幸いです」と言葉を寄せている。
通常版のほか、「限定カバー」と「限定写真転写サイン入りランダムブロマイド1枚（全3種）」付きのAmazon.co.jp限定版も発売される。
なお、3月15日に東京で発売記念お渡し会実施予定だ。
黒川想矢1st写真集『コバルト』は、扶桑社より3月3日発売。通常版は3300円、Amazon限定版は3850円（いずれも税込）。
【写真】黒川想矢の多面的な魅力が垣間見ることができる1st写真集先行カットギャラリー
2009年12月5日、埼玉県生まれの黒川は、5歳より芸能活動を開始。2021年にNHK BS時代劇『剣樹抄〜光圀公と俺〜』でメインキャスト・了助役を務め、2023年に映画『怪物』にて麦野湊役を熱演。2025年に映画『国宝』少年・喜久雄役で大きな注目を集めた。
完全撮り下ろしの今回の写真集では、「自分自身と向き合う」ことをテーマに、映画『怪物』で出会い、公私ともに親しい写真家・末長真とふたり旅へ。旅のはじまりへの期待と、すこしのソワソワ感。自身がやりたかったという花火や料理も楽しみ、寝起きのあどけない姿など、自然体な旅を通して現れたいろいろな彼の姿を撮影した。
旅の末たどり着いた、広大な自然と過去のレガシーが共存する地で俳優として、ひとりの少年として自分自身と向き合う姿は、鋭く青く、エネルギーと感情がまるで爆発のようにあふれる瞬間の連続。黒川の多面的な魅力が垣間見ることができる一冊となっている。
黒川は「コバルト、それは叫びでした。いつも不安で、不格好で、心地悪くて、でも、確かに心地よくて。カメラマンの末長さんはファインダーを介して、僕が自分でも気づいていること、自分では気づかないことを肯定も否定もしてくれました。浮腫んでいるとき、怒っているとき、眠れないとき、悩んでいるとき。正直そんな自分を、末長さんを含めた誰かに見せるのは不安で仕方ありませんでした。でも、僕はありのままを写してもらうしかないんだと覚悟し、カメラの前に立ち続けました。そうして、僕はほんのちょっとだけ自分を信じることができるようになった気がします」と撮影を振り返る。
そして「この感情も青さも、いつか理由もなく消えてしまうのかもしれません。それでも、この写真集がある限り、僕はそんなコバルトな瞬間を忘れたくても忘れられないのだと思います。
ぜひ、そんな僕たちの共同制作を手に取っていただけたら、幸いです」と言葉を寄せている。
通常版のほか、「限定カバー」と「限定写真転写サイン入りランダムブロマイド1枚（全3種）」付きのAmazon.co.jp限定版も発売される。
なお、3月15日に東京で発売記念お渡し会実施予定だ。
黒川想矢1st写真集『コバルト』は、扶桑社より3月3日発売。通常版は3300円、Amazon限定版は3850円（いずれも税込）。