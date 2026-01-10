¡Ø¥´¥¸¥é¡¾0.0¡Ù11.3¸ø³«·èÄê¡õËÌÊÆ¸ø³«¤â·èÄê¡¡ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅþÃå
¡¡»³ºêµ®´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥´¥¸¥é¡×¿·ºî±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é¡¾0.0¡Ù¡Ê¥´¥¸¥é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¡Ë¤¬¡¢11·î3Æü¤Î¡È¥´¥¸¥é¤ÎÆü¡É¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ±Ç¯11·î6Æü¤è¤êËÌÊÆ¤Ç¤â¸ø³«³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÆüÊÆ¤Î¸ø³«Æü·èÄê¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥´¥¸¥é¡¾0.0¡Ù¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´²ò¶Ø±ÇÁü
¡¡1954Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿²ø½Ã¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡£
¡¡»³ºêµ®´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡¢¥´¥¸¥é70¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜÀ½ºî¤Î¼Â¼ÌÈÇ¥´¥¸¥é30ºîÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥´¥¸¥é¡¾1.0¡Ù¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ76¡¥5²¯±ß¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ëÂè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¼õ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î±Ç²è¾Þ¤Ç50°Ê¾å¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç¡È¥´¥¸¥é¡ÉÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯11·î1Æü¡¢¥´¥¸¥é¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ½ºî¡¢¤ª¤è¤Ó»³ºêµ®¤¬¡Ø¥´¥¸¥é¡¾1.0¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦VFX¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤·¤ÆÌó1Ç¯¸å¤Î2025Ç¯11·î3Æü¤Î¡È¥´¥¸¥é¤ÎÆü¡É¤Ë¿·ºî¥´¥¸¥é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¥´¥¸¥é¡¾0.0¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè1ºî¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËèÇ¯11·î3Æü¤Ï¡È¥´¥¸¥é¤ÎÆü¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÂè1ºî¤Î¸ø³«Æü¤«¤é72Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥´¥¸¥éÀûÉ÷¤òÀ¤³¦¤Ç´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ø¥´¥¸¥é¡¾1.0¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤Ç¤¢¤ë2023Ç¯11·î3Æü¤«¤é3Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø¥´¥¸¥é¡¾0.0¡Ù¤¬2026Ç¯11·î3Æü¤Î¡È¥´¥¸¥é¤ÎÆü¡É¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸½µ¤Î11·î6Æü¤«¤éËÌÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â²ò¶Ø¡£ÆüÊÆÆ±»þ´ü¤Î¸ø³«¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½ºî¤Î¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¾å¤Ç¤â½é¤á¤Æ¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Î¸ø³«Æü¤â½ç¼¡·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥´¥¸¥é¡¾0.0¡Ù¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´²ò¶Ø±ÇÁü
