Number_i岸優太、サングラス姿で渋谷センター街降臨「隠せないオーラ」「かっこよすぎて二度見しちゃう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/10】Number_i（ナンバーアイ）の岸優太が1月8日、自身のInstagramを更新。渋谷センター街で撮影した写真を公開し、反響を呼んでいる。
◆岸優太、渋谷センター街降臨
岸は「センターGUY」と記し、渋谷センター街で撮影した写真を複数枚投稿。渋谷の景色をバックに、パーカーやニット帽、サングラスを合わせたコーディネートを披露している。
◆岸優太の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「隠せないオーラ」「おしゃれすぎる」「かっこよすぎて二度見しちゃう」「遭遇したい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
