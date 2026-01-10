HANA・MOMOKA、年末のレコ大は「胸熱展開ですね！愛ですね、これ」
7人組ガールズグループ・HANAのMOMOKAが、1月9日に放送されたラジオ番組「HANAのオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。年末の「日本レコード大賞」を振り返り、「胸熱展開ですね！愛ですね、これ」と語った。
HANAのMOMOKAとYURIが番組のパーソナリティとして、昨年末を振り返る中で、「日本レコード大賞」で最優秀新人賞に輝いたことについて「本当に光栄なことですね。すごい。なんかすごい。なんかもうすごいよ。すごい。なんか全部がすごいよ。もうなんかすごい。すごいんだよ」と話す。
YURIも「ステージもさ、豪華な……ド緊張しちゃったんだよね。ブルブル『Blue Jeans』だっただった」「みんな感極まってさ、ちょっと涙みたいな、お涙みたいなところもあったじゃないですか。で、なんかあの歌えなかったところをちょっとメンバーがさ、（歌う）」と話し、MOMOKAは「いや、胸熱展開ですね！愛ですね、これ」と振り返る。
MOMOKAは最初の入りを担当しているため「出だし失敗したらもう、本当にダメだなと、もうそこだけはと思って耐えたんだけどコンタクト取れそうになりながら頑張った」と話し、YURIは「ごめん、耐えてないわ」と笑った。
