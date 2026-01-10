その着方、時代遅れかも！【ユニクロ】真似するだけでOK！「白ヒートテックT着回し術」

今回は【ユニクロ】の定番「白のヒートテックT」を活用した着回しコーデをピックアップ。いつもなんとなく手が伸びるけど、着こなしのアップデートができていない……なんてこともあるのでは。そんな大人に向けて、オシャレなインフルエンサーさんのスタイリングにフォーカス。きれいめから休日カジュアルまで幅広いスタイリング術を紹介します。白のヒートテックTをレイヤードの軸として使えるほか、手持ちアイテムで真似しやすいのもポイントです。

シンプルデザイン & 暖かさがうれしい

【ユニクロ】「超極暖ヒートテッククルーネックT/長袖」\2,990（税込）

「通常の「ヒートテック」よりも約2.25倍暖か」く（公式サイトより）、@cococloset128さんが「肌に当たる側はふわふわなのに、表面はさらっさら。肌触りがとってもいいんです」と紹介しているロンT。シンプルなクルーネックデザインで、インナーとしてはもちろん、レイヤードにも使いやすく、この冬のワードローブで出番が増えそう。防寒性と着回しやすさを兼ね備えた一枚といえそうです。