◇ノルディックスキー複合 Ｗ杯（９日、エストニア・オテパー）

複合男子の個人第７戦で、五輪３大会連続メダルの渡部暁斗（北野建設）が、Ｗ杯通算出場数を２９５試合に伸ばし、ウィルヘルム・デニフル（オーストリア）が持つ歴代最多記録に並んだ。

マススタートの前半距離（１０キロ）で３５位。上位を目指した後半ジャンプは強風で中止となり、８日の予備ジャンプの結果が採用されて２１位だった。

渡部は２００６年３月にＷ杯デビューを果たし、ここまで通算１９勝を挙げて、複合では荻原健司（現長野市長）と並び日本勢最多勝利。１７〜１８年シーズンに個人総合王者にも輝いている。

五輪では個人戦で１４年ソチ大会ノーマルヒル銀メダル、１８年平昌大会ノーマルヒル銀メダル、２２年北京大会ラージヒル、団体で銅メダルを獲得するなど、長く複合界をけん引してきた。シーズン前に２月のミラノ・コルティナ五輪シーズン限りでの現役引退を表明している。

日本勢の最高は山本涼太（長野日野自動車）が９位。木村幸大（岐阜日野自動車）は３６位、渡部善斗（北野建設）は４４位、谷地宙（ＪＡＬ）は５３位。畔上祥吾（岐阜日野自動車）は前半途中で棄権し、成田絆（小坂町ク）は欠場した。

ユリアン・シュミット（ドイツ）が今季初勝利、通算４勝目を挙げた。