ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「ミッキーマウス」と馬の刺繍が特別感たっぷりな、ディズニーデザイン「ユニセックスデニムシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ユニセックスデニムシャツ」ミッキーマウス

© Disney

価格：8,990円（税込）

サイズ：M

前：中央全開ボタン留め（右前ボタン）、両胸ポケット

後ろ：ヨーク切替え

裾：両脇丸カット

生地：＜織物＞綿100％（デニム）

製品洗い加工

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

2026年の午年にちなみ、「ミッキーマウス」と馬がデザインされたデニムシャツ。

ユニセックスなので、性別問わず楽しむことができます！

© Disney

そして胸ポケットには横を向いている馬の刺繍がさりげなく施され、

© Disney

背中にはそんな馬に乗っている「ミッキーマウス」の大きな刺繍があしらわれています。

真剣な表情の「ミッキーマウス」に、躍動感のあるアートがインパクト抜群☆

© Disney

さらに裾は、両脇丸カットで長めなのもオシャレなポイント。

気になるお尻周りもカバーしてくれます◎

© Disney

＜素材アップ＞

デニム生地なのでコーディネートに取り入れやすく、着回し力も抜群。

単品でも主役級のユニセックスデニムシャツ。

「ミッキーマウス」と馬の刺繍が特別感たっぷりな、ディズニーデザイン「ユニセックスデニムシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

