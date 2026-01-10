エンゼルスがメッツを自由契約となったニック・マドリガル内野手（28）とマイナーリーグ契約を結んだことが明らかになった。9日（日本時間10日）、ファンサイデッドのロバート・マレー記者が自身のX（旧ツイッター）に投稿。同記者によれば、契約にはスプリングトレーニングへの招待が含まれており、エンゼルスの内野のポジションを争うことになるという。

同内野手は2018年のMLBドラフト1巡目（全体4位）でホワイトソックスに入団。20年にメジャーデビューを果たすと同年は29試合の出場ながら打率.340をマーク。翌2021年は開幕からレギュラーに抜てきされ、54試合で打率.305を記録した。22年にカブスへと移籍し、23年には自己最多の92試合に出場。打率.263、ともにキャリア最多となる28打点、10盗塁を記録した。今季はメッツに所属したが、スプリングトレーニング中に左肩を脱きゅうし戦線離脱。マイナーでも出場はなく、オフに戦力外となっていた。

エンゼルスにとってはブレない補強方針を示した形となった。今オフは“かつてのトッププロスペクト”を集め、再生を試みる路線を徹底。19年ドラフト1巡目（全体11位）のアレク・マノア投手をFAで、18年のドラフト1巡目（全体11位）のグレイソン・ロドリゲス投手をウォードとのトレードでブレーブスから獲得。

さらに19年のドラフト11巡目（全体337位）ながら、ブレーブスで急成長し、22年夏にトップ100プロスペクト入りしたボーン・グリッソム内野手もレッドソックスからトレードで獲得した。

マドリガルは通算4本塁打とパワー不足が課題ながら、俊足好打が持ち味の内野手。今季、12年ぶりのポストシーズン（PS）進出を目指すエンゼルスが徹底した補強方針で、チーム力の底上げを狙う。