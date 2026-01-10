星野リゾートは、「OMO7横浜 by 星野リゾート」を4月21日に開業する。

旧横浜市庁舎跡地を活用した開発プロジェクトで建設する「BASEGATE横浜関内」内の施設。客室は、定員最大6名のやぐらスイート、定員最大4名のかたりばルームなど9タイプ、全276室を設ける。ドッグフレンドリーダブル、ドッグフレンドリーデラックス、ドッグフレンドリースイートの3タイプは愛犬と宿泊でき、スイートでは6名に加え、愛犬2頭まで一緒に過ごせる。室内は旧市長室の絨毯の赤、旧市庁舎内の磁器質タイルの青、旧市会棟本会議場議員席の緑を配色した。

館内には、旧市会棟本会議場にあった円形照明の要素を取り入れた照明を設置したOMOベースや、元市民広間の大階段を継承した階段、かつて旧市長室・旧市長応接室エントランスにあった泰山タイルレリーフ「海・波・船」を原位置保存したOMOベーカリー、屋外ドッグランと屋内ドッグラウンジを備えるOMOドッグガーデンなどを完備する。食事は、OMOベーカリーで朝にパン中心のセット、昼夜に特製カレーパン5種類を提供し、OMOダイニングでは朝食ビュッフェ、夜はオマール海老の麻婆ポットパイ、ラムを包んだ赤の餃子などの中華メニューを用意する。宿泊料金は2名1室利用時、素泊まり36,000円から（税込）。

アクセスは、JR根岸線関内駅から徒歩1分、横浜市営地下鉄ブルーライン関内駅から徒歩1分、横浜高速鉄道みなとみらい線日本大通り駅から徒歩7分。