東京駅グランスタの新名物 もちもち生地にチーズ入りマッシュポテトを閉じ込めた逸品
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタのアンテナショップ『じゃがボルダ』です。
『じゃがボルダ』Calbee＋×東京ばな奈ポティジェッラ（1箱3個入）1393円
今までの「じゃがボルダチップス」も人気だったが、さらなる新境地を開拓したのがこちら。生地はもちもちで、中には北海道産のモッツァレラチーズを合わせたマッシュポテト。
お菓子というより小腹が空いたときにもピッタリ。11時〜と17時〜しか出合えない時間限定販売のため、タイミングが合えばぜひ手に入れてほしい。
グランスタ『じゃがボルダ』
『カルビープラス』と『東京ばな奈』が共同開発した東京駅限定ブランド。ユニークなポテトチップスは根強い人気が続く。2025年4月からさつまいもチップスが仲間入り。
［店名］『じゃがボルダ』
［住所］改札内1階・吹き抜けエリア
［電話］0120-302-448（お客様窓口）
［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日休の場合は〜22時）
［交通］八重洲北口、丸の内北口から徒歩1分
※画像ギャラリーでは、東京駅の手土産ベスト5の画像がご覧いただけます。
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。
■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」
2026年1月号
撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。