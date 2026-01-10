全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタのアンテナショップ『じゃがボルダ』です。

『じゃがボルダ』Calbee＋×東京ばな奈ポティジェッラ（1箱3個入）1393円

今までの「じゃがボルダチップス」も人気だったが、さらなる新境地を開拓したのがこちら。生地はもちもちで、中には北海道産のモッツァレラチーズを合わせたマッシュポテト。

お菓子というより小腹が空いたときにもピッタリ。11時〜と17時〜しか出合えない時間限定販売のため、タイミングが合えばぜひ手に入れてほしい。

グランスタ『じゃがボルダ』

『カルビープラス』と『東京ばな奈』が共同開発した東京駅限定ブランド。ユニークなポテトチップスは根強い人気が続く。2025年4月からさつまいもチップスが仲間入り。

［店名］『じゃがボルダ』

［住所］改札内1階・吹き抜けエリア

［電話］0120-302-448（お客様窓口）

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日休の場合は〜22時）

［交通］八重洲北口、丸の内北口から徒歩1分

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

■おとなの週末2026年1月号は「もう迷わない！東京駅ランキング」

2026年1月号

撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵

