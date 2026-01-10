J£±¾º³Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¥æ¥Ë¡Ö¤«¤Ã¤±¤¨¡ª¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¡ÈÌ¤Íè¡É¤È¡ÈÎò»Ë¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤âµÓ¸÷
¡¡£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡££±·î£¹Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡ÈÌ¤Íè¡É¤È¡ÈÎò»Ë¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±st¥æ¥Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ØLINE THE FUTURE Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤±¡Ù¡£¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¹½À®¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¡¢V-VAREN BLUE¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ËÄ¾ÀþÅª¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÁ´ÌÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡Ö2026Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÈÄ¹ºê¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤±¡×¡£
¡¡£²nd¥æ¥Ë¤Ç¤Ï¡ØOWN THE LEGACY Îò»Ë¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡Ù¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ºê¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÀ¤³¦°ä»º¡¦Âç±ºÅ·¼çÆ²¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¡£¡ÖÄ¹ºê¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤ò¸Ø¤ê¤Ë¡¢¤¤¤¶¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃÏ¤Ø¡×¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿·¥¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸Æ°²è¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤¨¡ª¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¿¿¤óÃæ¤«¡×¡Ö¶»¤ÎÃæ±û¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Í¡¼¥à¡õ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºþ¿·¡£V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¥¯¥é¥Ö¥Õ¥©¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£Æ±Æü¤Ë¤ÏÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤âÈ¯É½¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÈÄ¹ºêÀûÉ÷¡É¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¹ºê¤¬¿·¥æ¥ËÈ¯É½ Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢Îò»Ë¤äÊ¸²½¤ò¸Ø¤ê¤Ë¡£Áª¼êÇØÈÖ¹æ¤â¸ø³«
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
