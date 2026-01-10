「非常にいい印象を与えている」ボルシアMG加入の高井幸大を指揮官が高評価！ 新天地デビューは？
今冬にボルシアMGに加入した高井幸大について、指揮官が言及している。
この日本人DFは2025年の夏に川崎フロンターレからプレミアリーグのトッテナムに移籍。しかしプレシーズンの負傷の影響で開幕から出遅れ、スパーズで公式戦デビューを果たせないまま、ボルシアMGに今季終了まで期限付き移籍した。
クラブの公式サイトによると、ウィンターブレイク明け最初の試合となる現地１月11日のブンデスリーガ第16節・アウクスブルク戦に向けた記者会見に、オイゲン・ポランスキ監督が出席。新加入の高井について問われると、次のように答えた。
「彼はイングランドで好調を維持していたから、幸先の良いスタートを切った。コウタはここまで非常にいい印象を与えている。とはいえ、彼にとっては新しい国での挑戦であり、多くの新しい経験が待ち受けている。チームは温かく迎え入れた。彼を獲得したのは、戦力になりえるからだ。ただ、もう少し時間が必要かもしれない」
指揮官のコメントを踏まえると、高井の新天地デビューはまだ先になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
