気象台は、午前10時23分に、なだれ注意報を長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、村上市、五泉市、魚沼市、胎内市、阿賀町、関川村に発表しました。

新潟県では、強風や高波に注意してください。佐渡では、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。下越、中越、上越では、なだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■三条市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■柏崎市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■新発田市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■小千谷市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■加茂市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■十日町市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■村上市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■糸魚川市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■妙高市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■五泉市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■上越市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■魚沼市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■南魚沼市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■胎内市
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■阿賀町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■湯沢町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■津南町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■関川村
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意