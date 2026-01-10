【なだれ注意報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市などに発表（雪崩注意報） 10日10:23時点
気象台は、午前10時23分に、なだれ注意報を長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、村上市、五泉市、魚沼市、胎内市、阿賀町、関川村に発表しました。
新潟県では、強風や高波に注意してください。佐渡では、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。下越、中越、上越では、なだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■柏崎市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■新発田市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■小千谷市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■加茂市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■十日町市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■村上市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■糸魚川市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■妙高市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■五泉市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■上越市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■魚沼市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■南魚沼市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■阿賀町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■湯沢町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■津南町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意