「なぜこの名前？」大阪の地名を調査 門真市「岸和田」、箕面市「箕面」、阿倍野区「美章園」、枚方市「天の川」…テレビ大阪で放送
きょう10日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後6：58）では、「なにわの気になる地名ランキング」が紹介される.
今まで誰も調べたことのないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成するバラエティー番組。大阪府内には「なぜこの名前？」と思う地名が数多く存在する。
■門真市「岸和田」
門真市東部の住宅街「門真市岸和田」。泉州の岸和田市と関係があるのか？実は門真市岸和田の方が歴史が古いという情報も…。その真相を調査する。
■箕面市「箕面」
紅葉の名所「箕面」。由来を知る人は意外と少ない？実は「箕面大滝」の形が「箕」に似ていたことがきっかけだった。
■大阪市阿倍野区「美章園」
昭和レトロな雰囲気漂う美章園。名前の由来を探ると、ある“お金持ち”が関係していたという噂が…。その人物とは？
■交野市・枚方市「天の川」
七夕伝説とは無関係。生駒山地から淀川に注ぐ「天の川」の驚きの由来とは？
このほか、シニア層がオープンした「オールドルーキー飲食店ランキング」で盛り上がる。
MC：中川家（守口市出身）
ゲスト：鈴木紗理奈（摂津市）、麒麟・田村裕（吹田市）
