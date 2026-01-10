【ハイキュー‼×SVリーグ】大前隆貴は日向翔陽と星海光来をベストメンバーに選出「ちっちゃくても勝てる」
『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（20）
東京グレートベアーズ 大前隆貴 後編
（前編：東京GBの大前隆貴が憧れた石川祐希と同級生のリベロ 春高は悔しい欠場も、SVリーグへとつながった＞＞）
（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ
現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？
＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞
Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？
【オポジット】
澤村大地（烏野高校）
【アウトサイドヒッター】
木兎光太郎（梟谷学園高校）、星海光来（鴎台高校）
【ミドルブロッカー】
日向翔陽（烏野高校）、灰羽リエーフ（音駒高校）
【セッター】
及川徹（青葉城西高校）
【リベロ】
夜久衛輔（音駒高校）
【オポジット】
「オポジットに大地さんを入れたのは、冷静さ、守備力、リーダーシップを買って。サイドのひとりは星海。僕は、身長は低くても器用で、めっちゃ跳ぶ選手が好きなので、ドンピシャです。もうひとりの木兎は考え過ぎないタイプで、テンションが落ちたらずっと落ちるけど、上がったら上がり続ける。声かけでテンションが変わるのは、簡単でいいですよ（笑）。
ミドルは日向。星海もそうですけど、バレーはちっちゃくても勝てるというところを見せたい。リエーフは、元気なところがいいです。僕は楽しいバレーをしたいし、ずっとやらせてもらっていたので。堅苦しく考えず、お祭りみたいな感じにしたいですね。それを、大地さんがまとめてくれるはずです（笑）。
セッターは及川さん。センスがあるし、"自由すぎる"スパイカー陣に好き勝手やらせてくれそう。リベロは夜久さん。リベロには周りが見えているリーダーシップが欲しいし、落ち着いていないと。烏野の西谷（夕）もいいですけど、よりチームメイトを自由にしてくれると思います」
Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？
「西谷と田中（龍之介）の『ソイソイソーイ』っていうかけ声がありますよね。あれを、小学校の時にマネしていたんです。サーブで点を取ったらやっていたので、みんなでサーブ練習を必死にやりました。点を取るたびに、真ん中に集まって『ソイソイソーイ』と喜んで。時には『さっきの試合、ソイソイソーイ少なくね？ もっと決めようぜ』と奮起したり。サーブで頑張って点を取っていたのが思い出ですね」
Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？
烏野高校vs稲荷崎高校
「ラスト１点、影山（飛雄）と日向が宮ツインズの変人速攻を止めるシーンは『自分たちの技だからわかるんだ』と鳥肌が立ちました。『決められる！』と思ったら、まさかふたりがブロックした。あれを決められたら、ほかの人にもできることになるし、ふたりで止めたことで『変人速攻は俺たちの技』という感じが伝わってきて、すごくよかったです」
【プロフィール】
大前隆貴（おおまえ・りゅうき）
所属：東京グレートベアーズ
2002年11月21日生まれ、愛知県出身。174cm・リベロ。ふたりの姉の影響で、小学３年でバレーを始める。中学時代、JOC（ジュニアオリンピックカップ）に出場する代表メンバーに選ばれた。星城高校時代はセッターとして活躍し、３年時に春高バレーに出場した。愛知学院大学ではリベロで西日本インカレで優勝し、リベロ賞などを受賞。卒業後の2025年、東京グレートベアーズに入団した。