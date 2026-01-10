『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（20）

東京グレートベアーズ 大前隆貴 後編

（前編：東京GBの大前隆貴が憧れた石川祐希と同級生のリベロ 春高は悔しい欠場も、SVリーグへとつながった＞＞）



（ｃ）古舘春一／集英社





現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？

＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

澤村大地（烏野高校）

【アウトサイドヒッター】

木兎光太郎（梟谷学園高校）、星海光来（鴎台高校）

【ミドルブロッカー】

日向翔陽（烏野高校）、灰羽リエーフ（音駒高校）

【セッター】

及川徹（青葉城西高校）

【リベロ】

夜久衛輔（音駒高校）

【オポジット】

「オポジットに大地さんを入れたのは、冷静さ、守備力、リーダーシップを買って。サイドのひとりは星海。僕は、身長は低くても器用で、めっちゃ跳ぶ選手が好きなので、ドンピシャです。もうひとりの木兎は考え過ぎないタイプで、テンションが落ちたらずっと落ちるけど、上がったら上がり続ける。声かけでテンションが変わるのは、簡単でいいですよ（笑）。

ミドルは日向。星海もそうですけど、バレーはちっちゃくても勝てるというところを見せたい。リエーフは、元気なところがいいです。僕は楽しいバレーをしたいし、ずっとやらせてもらっていたので。堅苦しく考えず、お祭りみたいな感じにしたいですね。それを、大地さんがまとめてくれるはずです（笑）。

セッターは及川さん。センスがあるし、"自由すぎる"スパイカー陣に好き勝手やらせてくれそう。リベロは夜久さん。リベロには周りが見えているリーダーシップが欲しいし、落ち着いていないと。烏野の西谷（夕）もいいですけど、よりチームメイトを自由にしてくれると思います」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「西谷と田中（龍之介）の『ソイソイソーイ』っていうかけ声がありますよね。あれを、小学校の時にマネしていたんです。サーブで点を取ったらやっていたので、みんなでサーブ練習を必死にやりました。点を取るたびに、真ん中に集まって『ソイソイソーイ』と喜んで。時には『さっきの試合、ソイソイソーイ少なくね？ もっと決めようぜ』と奮起したり。サーブで頑張って点を取っていたのが思い出ですね」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs稲荷崎高校

「ラスト１点、影山（飛雄）と日向が宮ツインズの変人速攻を止めるシーンは『自分たちの技だからわかるんだ』と鳥肌が立ちました。『決められる！』と思ったら、まさかふたりがブロックした。あれを決められたら、ほかの人にもできることになるし、ふたりで止めたことで『変人速攻は俺たちの技』という感じが伝わってきて、すごくよかったです」

【プロフィール】

大前隆貴（おおまえ・りゅうき）

所属：東京グレートベアーズ

2002年11月21日生まれ、愛知県出身。174cm・リベロ。ふたりの姉の影響で、小学３年でバレーを始める。中学時代、JOC（ジュニアオリンピックカップ）に出場する代表メンバーに選ばれた。星城高校時代はセッターとして活躍し、３年時に春高バレーに出場した。愛知学院大学ではリベロで西日本インカレで優勝し、リベロ賞などを受賞。卒業後の2025年、東京グレートベアーズに入団した。