1月11日(日)より放送が始まるTVアニメ『地獄楽』第二期で、元石隠れ衆最強の忍で死罪人の画眉丸の声を担当する小林千晃。現場で全力を注ぐ日々の中で、プライベートではどのような時間を大切にしているのか。推シゴトークでは、いま"ハマっていること"について率直に語ってもらった。

――プライベートで、いま"ハマっていること"はありますか？

「週1ぐらいで、『地獄楽』でも共演している小野賢章さんとご飯に行っています。ハマっているというか、もしかしたら逆にハマられているのかもしれませんけど(笑)。お互いによく誘います」

――一緒に過ごすようになったきっかけは何でしょうか？

「一緒の現場が多かったことに加えて、ファッションや車、食に関しても趣味が近い部分がたくさんあって。ラーメンもそうですし、好きなことの共通点が多いんですよね。キャリアも年齢も先輩ですが、それを感じさせない柔和さや器の大きさがあるので、話していて心地いいんです」

――最近はどのような場所へ行きましたか

「実は、今日はこの取材のあとステーキを食べに行きます。先週はチャーハンを食べに行きました」

――食事以外にも一緒に出かけることはありますか

「休日に買い物やサウナに行ったりしています」

――印象に残っているエピソードがあれば教えてください

「サウナへ行った時に、初めて"あかすり"を体験したんですけど、場所によってはすごく痛いんですよ。僕は"刺激が強くて、気持ちいいけれど痛さも半分あるな"という感覚だったんです。だけど、賢章さんは始まって1分ぐらいで寝ていて...すごいなと思いました(笑)」

文＝HOMINIS編集部 撮影＝浜瀬将樹

放送情報

アニメ『地獄楽』第二期

放送局：テレ東系ほか、Prime Video、Netflix、Leminoにて配信

放送日：2026年1月11日(日)

出演：小林千晃ほか

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ